Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED invite officiellement les joueurs PS4 et Xbox One… à se faire rembourser !

Ce matin, apprenait que Sony envisageait une procédure en justice inédite à l’encontre de CD Projekt RED, concernant les versions PS4 de Cyberpunk 2077. Du côté du studio polonais, on a décidé de réagir via Twitter. En effet, si le réseau social a souvent permis à CD Projekt RED d’annoncer les retards du jeu, Twitter a cette fois permis au studio… de présenter ses excuses.

Cyberpunk 2077 : des excuses… et un remboursement possible

« Avant toute chose, nous souhaitons nous excuser pour ne pas avoir montré le jeu sur la génération PS4 / Xbox One avant son lancement » explique CD Projekt RED. En effet, si le jeu avait été exhibé sur PC, puis sur Xbox One X/Series X, jamais Cyberpunk 2077 n’a été montré sur PS4 et Xbox One avant son lancement. Pire encore, l’éditeur n’a pas envoyé la moindre version review PS4 ou Xbox aux journalistes, ces derniers étant contraints de se contenter de la version PC uniquement.

A cela une raison simple : au lancement, Cyberpunk 2077 était une véritable catastrophe technique sur PS4 et Xbox One. Un jeu clairement taillé pour la next-gen, mais que l’on a tenté de faire rentrer au chausse-pied sur des consoles de 2013 (histoire de ne pas se passer de dizaines de millions de consoles dans le monde)… et forcément ça ne passe pas.

Diverses mises à jour ont déjà été publiées, pour rendre le jeu un peu plus praticable, mais ne rêvons pas, le jeu ne sera jamais à la hauteur des versions next-gen (dont le patch dédié sera disponible en 2021) et encore moins de la version PC.

Cyberbug 2077 ?

Toujours est-il que CD Projekt RED promet un premier patch majeur en janvier prochain, ainsi qu’un « Patch #2 » en février. Ces derniers devraient corriger les problèmes les plus importants rencontrés par les joueurs sur PS4 et Xbox One, pour une expérience « proche » de celle proposée par les versions next-gen.

Le studio explique également qu’il apprécierait que les joueurs lui laissent le temps de peaufiner le jeu. Toutefois, si les joueurs ne sont pas satisfaits du jeu, et qu’ils ne souhaitent pas attendre les mises à jour à venir, ces derniers peuvent demander un remboursement. Ceux qui ont acheté Cyberpunk 2077 sur PS Store ou sur le Marché Xbox peuvent se faire rembourser directement. Pour les versions boites, les joueurs sont invités à contacter leur revendeur, et en cas de souci, à envoyer un mail à CD Projekt RED avant le 21 décembre prochain.

Bien que le geste soit louable, difficile d’excuser l’attitude de CD Projekt RED vis à vis de ce Cyberpunk 2077, et notamment cette volonté de cacher aux joueurs les versions PS4 et Xbox One jusqu’à la sortie du jeu. A n’en pas douter, l’objectif était de vendre un maximum d’exemplaires au lancement en « trompant » sciemment les joueurs, et tant pis pour le plaisir de jeu… Triste dénouement en tout cas pour ce Cyberpunk 2077, dont la hype fut finalement aussi énorme que son lancement fut catastrophique…