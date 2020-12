Vers un procès entre Sony (PlayStation) et CD Projekt Red (CyberPunk 2077) pour rembourser les versions PS4 ?

C’était l’un des jeux les plus attendus de cette année 2020 et sans doute de cette génération PS4/Xbox One. Le moindre que l’on puisse dire, c’est que CyberPunk 2077 sait faire parler de lui et déchaîner les foules. Hélas, peut-être pas pour les bonnes raisons. Entre notes dithyrambiques de la version PC du jeu par la presse d’un côté, et censure des versions consoles par CD Projekt de l’autre, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. C’est pourquoi Presse-citron a fait le choix de ne pas tester le jeu sur PC et d’attendre d’avoir en notre possession le jeu dans sa version console pour un test plus honnête. Ainsi, notre aperçu du jeu est déjà disponible, mais notre test n’arrivera que plus tard cette semaine.

Quoi qu’il en soit, les versions consoles semblent vraiment poser soucis. Depuis notre décision de ne pas tester le jeu mercredi soir, de nombreux sites de la presse spécialisée ont eux aussi parlé du jeu sur PS4 et Xbox One (premiers modèles de 2013) et c’est assez catastrophique. Si le jeu tourne à peu près bien sur PS4 Pro et Xbox One X (avec de nombreux gros patchs), c’est un calvaire pour les joueurs sur les consoles de 2013.

Ainsi, de nombreuses plaintes de la part de joueurs mécontents exigent un remboursement du jeu. Le phénomène a pris tellement d’ampleur que Sony est obligé de faire une rare exception et cède face à la demande des joueurs. Pire encore, Sony pourrait même entamer une procédure en justice contre CD Projekt Red.

Sony cède et rembourse les versions PS4 du jeu

Devant la colère des joueurs et le constat assez flagrant des versions PS4 Fat du jeu, Sony n’a pas eu d’autres choix que d’assouplir sa politique de remboursement des jeux achetés sur le PlayStation Store. Ainsi, de nombreux joueurs ayant fait des réclamations ont pu se faire rembourser même en ayant dépassé les deux heures de jeu. Une bonne nouvelle partagée par de nombreux internautes dont un utilisateur de Reddit.

Sony émet des remboursements même après la durée de jeu de 2 heures pour les jeux numériques, si vous déposez une demande de remboursement et parlez à un représentant. Edit: il semble que la plupart des personnes qui ont répondu peuvent confirmer qu’elles ont obtenu un remboursement, mais certaines demandes sont refusées. Je voulais juste réitérer que j’avais déjà supprimé le jeu de ma PS4, supprimé les données sauvegardées et simplement supprimer le service client de manière professionnelle et calme. Je suppose que cela dépend des représentants à qui vous faites face. La dame à qui j’ai parlé était très gentille et compréhensive sur la situation et a même mentionné qu’elle avait vraiment hâte de voir le jeu elle aussi. Bonne chance les gars.