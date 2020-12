CyberPunk 2077 est supprimé du PlayStation Store. Sony s’engage à rembourser tous les joueurs qui le souhaitent

C’est assez historique, puisque de mémoire c’est bien la première fois que cela arrive du côté de Sony Interactive Entertainment. Mais oui, c’est officiel, il n’est plus possible d’acheter CyberPunk 2077 en version numérique sur PS4 ou en version rétrocompatible sur PS5. Sony vient d’annoncer que le jeu est retiré jusqu’à nouvel ordre des ventes. La firme s’engage par la même occasion à rembourser l’intégralité des demandes de la part des joueurs. Retour sur une affaire qui est en train de prendre une ampleur sans précédent.

CyberPunk 2077 retiré du PlayStation Store

C’est donc à travers un tweet sur son compte officiel « PlayStation Ask » que Sony Interactive Entertainment a annoncé le retrait des ventes numériques de CyberPunk 2077 avec effet immédiat. Il n’est plus possible de trouver le jeu sur le PlayStation Store de la PS4 ou celui de la PS5.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

SIE fait tout son possible pour assurer la satisfaction de tous ses clients, c’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. SIE va également retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Une fois que nous aurons vérifié que vous avez bien acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, nous commencerons le processus de remboursement. Veuillez noter que le délai de remboursement peut varier en fonction de votre moyen de paiement ou de votre institution financière.

Si vous avez acheté CyberPunk 2077 sur PS4 dans une version digitale, vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le lien suivant pour demander un remboursement.

Pourquoi cette décision ?

Le 14 décembre dernier, CD Projekt diffusait sur le compte twitter officiel de CyberPunk 2077 un communiqué de presse pour s’excuser du lancement chaotique du jeu et avouait avoir caché les versions PS4 et Xbox One aux joueurs. Ainsi, le studio polonais invitait les joueurs mécontents à contacter le support du PlayStation Store et du Microsoft Store pour se faire rembourser.

Problème ? Microsoft et Sony n’étaient visiblement pas au courant qu’ils devaient endosser la responsabilité des remboursements. Un coup bas de la part de CD Projekt qui s’est bien protégé en annonçant par la suite qu’il n’y avait pas d’accord spécifique avec Sony et Microsoft.

Ces politiques (de remboursement) sont en place et ont toujours été en place. Elles ne sont pas proposées spécialement pour nous. Quiconque a acheté le moindre titre sur le PlayStation Network ou la boutique Microsoft peut demander un remboursement. Et ce remboursement peut être accordé s’il est demandé dans un cadre précis, généralement lié à une certaine temporalité, à l’utilisation faite du produit, etc. La procédure avec Microsoft et Sony dans notre cas précis n’est pas différente de celle de n’importe quel autre jeu vendu sur ces boutiques. Je tiens à le déclarer clairement étant donné qu’il semblerait qu’il existe des méprises à ce sujet.

Une décision qui n’a visiblement pas du tout était du goût de Sony qui accepte la proposition de rembourser les joueurs insatisfaits. En revanche, pour garantir que cela n’arrive plus, il se pourrait que Sony ait décidé de littéralement stopper la vente du jeu sur PS4 et PS5. Du jamais vu jusqu’à maintenant.

En début de semaine, avant le mea-culpa de CD Projekt, de premiers témoignages de joueurs sur de nombreux forums en ligne laissaient sous-entendre que Sony commençait déjà à rembourser certains joueurs en assouplissant les règles du PlayStation Store. Plusieurs internautes avaient également signalé que des représentants de Sony avaient sous-entendu qu’une possible action en justice était possible. Une chose est certaine, l’affaire CyberPunk 2077 est loin d’être terminée.