Le remboursement de CyberPunk 2077 ? Ce ne sera pas pour tout le monde

C’est sans doute la grosse polémique de cette fin d’année dans le monde du jeu vidéo. La sortie du très attendu CyberPunk 2077 qui fut annoncé en janvier 2012 et qui était attendu par des millions de joueurs à travers la planète. Le problème, c’est que le jeu n’est absolument pas au point sur PS4 et Xbox One et que les versions PC ne sont pas toutes optimisées (selon les configurations). Après 8 ans d’attente, ce loupé a provoqué la colère de nombreux joueurs qui ont manifesté leur mécontentement en souhaitant se faire rembourser.

Pire encore, CD Projekt a avoué avoir caché les versions consoles avant leur sortie (d’où notre décision de ne pas tester le jeu avant sa sortie). Devant ces aveux, le studio a invité les joueurs à se faire rembourser, malheureusement tout le monde n’aura pas cette chance.

Encore un problème de communication pour CD Projekt

Il y a deux jours, le 14 décembre dernier sur leur twitter officiel, CD Projekt Red publiait un communiqué de presse officiel pour s’excuser du lancement difficile de CyberPunk 2077.

Dans ce communiqué, on pouvait lire les aveux du studio qui a avoué avoir caché les versions consoles (PS4 et Xbox One) du jeu pour empêcher la presse de pouvoir les tester.

Tout d’abord, nous voudrions commencer par présenter nos excuses pour ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de génération précédente de base (PS4 Fat et Xbox One Fat) avant leur sortie et, en conséquence, ne pas avoir permis de prendre une décision mieux informée avant votre achat. Nous aurions dû prêter davantage attention à le rendre mieux jouable sur PlayStation 4 et Xbox One.

Le communiqué se poursuit avec l’annonce de plusieurs vagues de mises à jour qui doivent arriver dès ce week-end, puis ne janvier et enfin en février 2021 (oui, c’est très loin). Le studio termine sa prise de parole en annonçant que leur priorité est la satisfaction des joueurs et que ces derniers pourront se faire rembourser s’ils ne sont pas satisfaits de leur achat.

Enfin, nous préférerions toujours que toute personne qui achète nos jeux soit satisfaite de son achat […] mais si votre achat ne vous satisfait pas pour l’instant et que vous ne souhaitez pas attendre les mises à jour, vous pouvez opter pour un remboursement de votre copie.

CD Projekt propose ainsi aux joueurs de se rapprocher du service de remboursement du PlayStation Store et du Microsoft Store pour se faire rembourser les jeux numériques. Le studio polonais propose également aux joueurs disposant d’une version physique de se rapprocher des magasins où ils ont acheté leur jeu. La firme souligne néanmoins la possibilité selon laquelle certaines boutiques sont en droit de refuser le remboursement. Ainsi, CD Projket Red met en place un mail à contacter pour vous faire rembourser votre jeu en version physique : helpmerefund[@]cdprojektred.com.

Mais le principal souci va venir directement de Sony et Microsoft qui ne l’entendent pas de cette oreille. Quelques heures avant la publication du communiqué de presse de CD Projket, nous vous partagions une information selon laquelle plusieurs internautes avaient partagé leur expérience de remboursement de CyberPunk 2077, et que tous n’ont pas eu les mêmes retours. Si dans notre article on soulignait bien le fait que ces informations étaient à prendre avec de grosses pincettes (puisque les témoignages des forums ne sont jamais une valeur bien certaine), on pouvait d’ores et déjà nous rendre compte via de nombreux retours que tous les joueurs n’auraient pas la chance de se faire rembourser. Visiblement, c’est bien le cas.

CD Projekt laisse la responsabilité des remboursements à Sony et Microsoft

Avec ce genre de communiqué, on pouvait penser que CD Projekt s’était arrangé avec Sony et Microsoft pour une politique de remboursement spéciale. Mais non ! Il semblerait que le studio polonais rejette la responsabilité sur les deux constructeurs. CD Projekt Red annonce ainsi :

Ces politiques (de remboursement) sont en place et ont toujours été en place. Elles ne sont pas proposées spécialement pour nous. Quiconque a acheté le moindre titre sur le PlayStation Network ou la boutique Microsoft peut demander un remboursement. Et ce remboursement peut être accordé s’il est demandé dans un cadre précis, généralement lié à une certaine temporalité, à l’utilisation faite du produit, etc. La procédure avec Microsoft et Sony dans notre cas précis n’est pas différente de celle de n’importe quel autre jeu vendu sur ces boutiques. Je tiens à le déclarer clairement étant donné qu’il semblerait qu’il existe des méprises à ce sujet.

Ainsi, comme ont pu en témoigner certains joueurs en début de semaine, certains pourront se faire rembourser même si le délai des deux heures est dépassé. D’autres non, cela va ainsi dépendre des personnes avec qui vous allez échanger. Cette histoire semble loin d’être terminée…