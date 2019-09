Cyberpunk 2077 : Infos, date de sortie, collector, détails et plus encore !

Avec The Witcher en 2007, le studio polonais CD Projekt Red va surprendre l’ensemble des joueurs et de la presse mondiale avec une production vraiment bluffante pour le premier jeu d’un jeune studio. En 2008, il est décidé au sein du studio de lancer le développement de deux suites avec The Witcher 2 et 3.

Malheureusement, les choses vont un peu se compliquer pour le studio. Le portage manqué du premier opus sur console va marquer un temps d’arrêt pour CD Projekt Red qui va se concentrer sur l’essentiel à savoir The Witcher 2. Ce dernier arrivera en 2011 sur PC et les consoles du moment et il prolongera le succès de la licence. C’est lors de cette même année, que le développement de The Witcher III est annoncé et lancé.

En mai 2012, CD Projekt Red annonce que le studio va être divisé en deux. Une partie de l’équipe va poursuivre le développement de The Witcher III, tandis qu’une autre équipe va attaquer le développement de son quatrième jeu de son histoire : CyberPunk. L’idée sera de faire voyager les joueurs dans un univers science-fiction inspiré des films Blade Runner, mais surtout du jeu de rôle CyberPunk 2020 créé par Mike Pondsmith. Quelques mois plus tôt, en octobre 2012, le titre CyberPunk 2077 est officialisé par le studio.

Janvier 2013, le premier teaser de CyberPunk 2077 est mis en ligne par CD Projekt Red et la mention « quand il sera prêt » vient conclure la courte vidéo en guise de date de sortie. Une chose est certaine, il va falloir être patient ! Mais désormais, l’arrivée de CyberPunk 2077 est imminente !



DATE DE SORTIE : 16 avril 2020

ÉDITEUR : Namco Bandai

DÉVELOPPEUR : CD Projekt Red

DÉBUT DU PROJET : 2012

SUPPORTS : PS4 , Xbox One , PC

MULTIJOUEURS : N.C.

SEASON PASS : N.C.

MICRO-TRANSACTIONS : N.C



Une longue attente

CyberPunk 2077 va se faire désirer de nombreuses années. En mai 2015, CD Projekt Red sort enfin le très attendu The Witcher III : Wild Hunt et va une nouvelle fois mettre tout le monde d’accord. Ainsi, dès l’E3 2016 au mois de juin, les fans s’attendaient à voir un petit teaser de CyberPunk 2077. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. En effet, avec plus de 16 DLC et deux énormes extensions, sans parler du spin off du Gwent, CD Projekt Red à beaucoup de projets pour The Witcher III, avant de passer le relais à CyberPunk.

Ainsi, c’est lors de l’E3 2018 que la communication autour du jeu va s’accélérer. Nous sommes le 10 juin 2018, il est près de 23h30 en France, Microsoft se prépare à clôturer sa conférence. C’est à ce moment-là qu’une ultime bande-annonce se lance : Celle de CyberPunk 2077. Une énorme hype envahit ainsi la salle, cette fois c’est officiel : CD Projekt Red est de retour. La presse aura le droit à plus d’une heure de présentation de gameplay en behind closed doors.

Deux mois plus tard, CD Projekt Red récidive lors de la Gamescom à Cologne en Allemagne. Cette fois, c’est 48 minutes de making of qui seront diffusés par les équipes du studio polonais en live sur Twitch. Pour faire monter un peu plus la pression, les équipes annoncent que le jeu est d’ores et déjà jouable du début à la fin et que le développement est donc bien avancé. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour finaliser le jeu jusqu’à sa sortie. Tout le monde espère que CD Projekt Red dévoilera la date de sortie lors de l’événement, mais non.

Il faudra attendre alors l’E3 2019, toujours à Los Angeles pour voir une nouvelle séquence de gameplay du jeu avec Keanu Reeves en guest ! Il s’agira d’un moment fort de la conférence Microsoft (encore plus fort que l’annonce officielle de Xbox Scarlett). C’est ainsi l’acteur qui annoncera sur scène la date de sortie du jeu fixée pour le 16 avril 2020.

Pourquoi est-il si attendu ?

L’attente autour de CyberPunk 2077 est si énorme à cause de la renommée de CD Projekt Red. En seulement douze ans et avec seulement trois jeux, le studio polonais est parvenu à se hisser parmi les plus grands studios de jeux vidéo au monde. En 2015, The Witcher III Wild Hunt reçoit même la récompense ultime du « jeu de l’année » aux Games Awards.

Cependant, beaucoup de joueurs n’ont pas encore eu l’opportunité de goûter aux productions de CD Projekt Red. Bien que le studio a fait beaucoup parlé de lui en 2007 et 2011 avec les deux premiers The Witcher, c’est véritablement en 2015 avec The Witcher III, puis 2016 avec les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine que le studio fera vraiment parler de lui. Mais le genre de jeu peut en repousser certains. Ceux qui n’aiment pas le côté médiéval, sorcier et autre conte fantastique peuvent être passés à côté de l’unique licence du studio polonais.

Ainsi, l’attente autour de CyberPunk 2077 est énorme étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle licence qui sera plus accessible que les aventures de Geralt de Riv. Cette fois, les équipes nous envoient dans un futur dangereux, dans la ville de Night City. Vous allez devoir faire face à la pauvreté et aux inégalités. Vous allez faire face à une population qui est influencée par l’utilisation de la technologie et des différents implants technologiques permettant d’augmenter les capacités du corps humain, ainsi que des drogues.

Le jeu promet de nous transporter vers un genre nouveau que nous n’avons pas l’habitude de voir dans l’univers du jeu vidéo. Un jeu futuriste, en monde ouvert, qui promet de nombreuses heures de jeu dans sa campagne principale et l’ensemble de ses quêtes secondaires.

L’AVIS DE PRESSE-CITRON C’est lors de l’E3 2019 à Los Angeles que nous avons eu la chance de découvrir une heure de gameplay de CyberPunk 2077. L’occasion de découvrir plusieurs aspects du jeu comme l’infiltration, le gameplay en vue première personne, la conduire en moto, mais aussi les innombrables détails et les graphismes assez impressionnants du jeu. Retrouvez notre avis détaillé à cette adresse ainsi que notre vidéo sur nos premiers moments avec la prochaine production de CD Projekt Red.

Que sait-on pour le moment ?

Côté Scénario : CyberPunk 2077 se déroulera donc en 2077 dans la ville de Night City (une ville fictive en Californie largement inspirée de Los Angeles et San Francisco). Le joueur incarnera « V » (qui sera un homme ou une femme, ce sera au libre choix du joueur). Il s’agit d’un jeu futuriste à tendance cyberpunk et dystopique où la population baigne dans la pauvreté et les inégalités. Les méga-corporations dominent et ont pris le dessus sur le gouvernement. L’ensemble de la population est influencée par l’utilisation de la technologie et la possibilité de pouvoir s’implanter des gadgets dans le corps.

Côté Gameplay : Le jeu sera uniquement en vue FPS (première personne) dans le but de renforcer l’immersion dans le jeu. Cependant, pour les phases de conduite, il sera possible d’avoir une vue à la troisième personne. Il s’agira d’un jeu RPG, donc votre personnage évoluera et améliorera l’ensemble de ses capacités au fil du jeu.



LES ÉDITIONS COLLECTOR CyberPunk 2077 proposera une version simple et une version collector de son jeu. Dans les deux cas, les joueurs auront de nombreux avantages ! Pour avoir le détail des deux éditions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre article spécial à cette adresse.

Le Multi-joueur de Cyberpunk 2077

Si pour le moment aucun mode multi-joueur n’est annoncé, il faut savoir que l’idée n’est pas abandonnée du côté de CD Projekt Red. Bien que CyberPunk 2077 soit un jeu narratif solo, les équipes pourraient lancer une variante multi-joueur par la suite :

Nous avons du multi-joueur en Recherche & Développement, mais le jeu que nous comptons vous livrer et que vous achèterez est une expérience solo. C’est vraiment ce sur quoi nous nous concentrons : une expérience RPG à faire seul. C’est ce que nous voulons achever avant de commencer à examiner autre chose.

Infos à retenir

CyberPunk 2077 est attendu pour le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC

Plus de 7 ans de développement pour le jeu

Pas de multijoueur au lancement du jeu

CyberPunk 2077 dispose de deux éditions différentes : Une normale et une collector

Keanu Reeves (Matrix, John Wick) aura un rôle important dans CyberPunk 2077 avec le personnage de Johnny Silverhand

Notre personnage aura un arbre de compétences comme dans tous les RPG

Il sera possible de faire tout le jeu en furtif

Il sera possible de ne tuer personne

La création de personnage sera très poussée avec la possibilité de choisir votre classe (NetRunner, Technie et Solo) mais aussi vos origines (Nomad, Streed Kid et Corporate).

Il y aura un système de romance et d’histoire d’amour dans CyberPunk 2077 comme dans The Witcher III

Le jeu proposera des activités annexes et minis-jeux en dehors des missions principales