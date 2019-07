Apple Pay est en train de rattraper le géant PayPal

Apple vient de présenter les résultats de son troisième trimestre fiscal et le fait marquant de cette période de trois mois a été que les revenus générés par l’iPhone ont représenté moins de 50 % du total des revenus de la firme.

Pour autant, il ne s’agissait pas d’un mauvais trimestre puisqu’en glissement annuel, les revenus générés par Apple ont même connu une très légère hausse. En effet, malgré la baisse prévisible des ventes d’iPhone, Apple a pu compenser avec ses autres produits, ainsi qu’avec ses différents services.

Apple Pay : bientôt devant PayPal ?

Apple Pay fait partie des services d’Apple qui sont déjà disponibles dans de nombreux pays. Et actuellement, le système de paiement par mobile serait déjà en train de dépasser PayPal sur deux des principales métriques.

D’après 9to5Mac, durant une téléconférence sur ces résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook aurait évoqué quelques comparaisons entre Apple Pay et PayPal, afin d’illustrer la croissance rapide de ce service. Le patron d’Apple a indiqué qu’Apple Pay est en train de rattraper PayPal que ce soit en termes de nombre de transactions, ou de nombre d’utilisateurs.

En ce qui concerne les transactions, Apple Pay enregistrerait désormais plus d’un milliard de transactions par mois, notamment grâce à l’arrivée du système de paiement dans de nouveaux pays en Europe. Et concernant le nombre d’utilisateurs, Apple Pay aurait également une croissance plus rapide.

« Sur la base des performances du trimestre de juin, Apple Pay ajoute désormais plus de nouveaux utilisateurs que PayPal et le volume de transactions mensuel augmente quatre fois plus rapidement », a déclaré Tim Cook.

De plus, la croissance d’Apple Pay pourrait être encore plus dopée par le lancement d’un nouveau produit Apple : la carte bancaire Apple Card. Associée à Apple Pay, celle-ci permet aux utilisateurs de bénéficier de plusieurs avantages supplémentaires.

Apple Card sera disponible aux États-Unis dès le mois d’août et il est tout à fait possible que la carte arrive un jour en Europe.