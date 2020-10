D’après un analyste, l’iPhone a franchi la barre du milliard d’utilisateurs

Chaque trimestre, des estimations nous donnent une idée du nombre d’iPhone qu’Apple a expédié durant la période de trois mois. Mais généralement, on ne s’intéresse pas trop au nombre de personnes dans le monde qui utilisent un iPhone.

Pourtant, étant donné qu’Apple mise aujourd’hui sur les services, il s’agit d’un indicateur à suivre de près. La dernière fois qu’Apple a révélé combien il y a d’utilisateurs de l’iPhone, c’était en janvier 2019.

À l’époque, il y avait au total 900 millions d’utilisateurs de l’iPhone. Et aujourd’hui, il est possible que ce nombre ait atteint le milliard. C’est ce qu’indique l’analyste Neil Cybart, dans un billet de blog relayé par le site 9to5Mac.

A Billion iPhone Usershttps://t.co/Y9mtJsuUst

According to my estimate, Apple passed the billion iPhone users milestone last month. Odds are now increasing that Apple has not experienced peak iPhone sales.

— Above Avalon (@AboveAvalon) October 26, 2020