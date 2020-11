David Fincher rempile pour quatre ans avec Netflix

David Fincher et Netflix, c’est déjà une longue histoire et cela semble bien parti pour durer. Lors d’une interview accordée à nos confrères de Première, il a même indiqué qu’il lui restait encore quatre ans de contrat d’exclusivité avec la plateforme de streaming.

La prochaine étape pour le cinéaste se jouera le 4 décembre prochain avec la sortie de Mank sur Netflix. Dans ce long-métrage en noir et blanc, on pourra se plonger dans l’ambiance du Hollywood des années 30, où le scénariste Herman J. Mankiewicz essaie tant bien que mal de rédiger le script de Citizen Kane d’Orson Welles. Au casting, on retrouvera des pointures telles que Gary Oldman ou Amanda Seyfried.

David Fincher a déjà obtenu deux gros succès chez Netflix

David Fincher joue gros sur ce film et il le sait, ses futurs projets sur le service de streaming en dépendront. Il précise non sans ironie à Première :

J’ai un contrat d’exclusivité avec eux pour encore quatre ans. Et en fonction de la réception de Mank, je vais soit aller les voir tout penaud en leur demandant ce que je peux faire pour me racheter, soit me présenter avec l’attitude du connard arrogant qui exigera de faire d’autres films en noir et blanc (Rires.) Non, je suis là pour leur livrer du ‘contenu’ – quel que soit le sens de ce mot – susceptible de leur amener des spectateurs, dans ma petite sphère d’influence.

Pour rappel, le réalisateur a initié la série Mindhunter qui a reçu un succès critique non-négligeable et assez unanime de la part de la presse et du public. Au grand dam de certains, elle n’aura pas droit à une saison 3. David Fincher n’était lui même pas désireux de repartir sur deux ans de travail pour le mener à bien.

Il a aussi travaillé sur House of Cards. C’est une des premières séries de Netflix à avoir connu un succès mondial et cela a sûrement contribué à asseoir la notoriété du service de streaming.