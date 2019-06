Days of Play : énormes promos sur PS4, PlayStation Classic, manettes et jeux 🔥

Même si les Days of Play 2019 durent du 7 au 17 juin, la plupart des ventes flash et promotions sont soumises à des limites de stocks chez les marchands. Nous vous avons concocté une sélection complète des meilleures ventes flash, promotions et bundles sur la gamme PS4 et la Playstation Classic. Voici les offres immanquables des Days of Play 2019.

La manette PS4 Dual Shock V2 à 39,90€ au lieu de 59,99€

C’est l’accessoire indispensable si vous voulez jouer à plusieurs sur la même PS4. Habituellement vendue 59,99€, la manette Dual Shock 4 V2 est en forte promotion à 39,90€. Vous pouvez la retrouver chez :

La Playstation Classic Mini à 29,99€ au lieu de 99€

Alors que la NES Classic et la SuperNES Classic ont connu le succès, la Playstation Classic s’est mal vendue, et son prix est rapidement passé de 99€ à 59€. Pendant la période des Days of Play 2019, elle est encore plus bradée, à 29,99€. C’est une offre énorme, sachant qu’elle embarque 2 manettes, et 20 jeux qui sont tous des classiques. Envie de retrouver Metal Gear Solid, GTA ou FF VII ? C’est par là que ça se passe. Vous pouvez retrouver la Playstation Classic en promotion chez :

Une PS4 Slim 1To édition limitée à 299,99€

Ce pack édition limitée contient une console PS4 Slim 1 To édition collector, accompagnée d’une manette Dual Shock V2 aussi en édition limitée Days of Play. Il est disponible chez Amazon à 299,99€ au lieu de 349,99€.

Les jeux PS4 en forte réduction

La première grosse promo se passe chez Cdiscount avec le jeu Shadow of the Tomb Raider qui voit son prix chuter à 11,89€ grâce au code « AFFAIRE30 ». Un des plus grands succès des derniers mois, Days Gone, voit son prix chuter de 69,99€ à 49,60€ chez Amazon, quand l’excellent Spiderman chute à 29,90€ chez Darty. God of War est aussi en promotion chez tous les marchands à 29,99€.

Comment profiter des Days of Play 2019 ?

Les Days of Play est l’événement annuel qui permet à Sony de proposer des promotions et bons plans chez l’ensemble des revendeurs pendant 10 jours. Si vous souhaitez acheter une PlayStation 4 c’est le bon moment, et vous pouvez surtout profiter de l’opération pour avoir des manettes et jeux à tarifs défiants toute concurrence. Le Days of Play c’est un peu le Black Friday à la sauce PlayStation, profitez-en, vous avez jusqu’à 17 juin pour trouver votre bonheur, dans la limite des stocks disponibles chez les marchands.