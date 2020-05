Justice League : le Snyder Cut pourrait arriver sur HBO Max

C’est désormais un sujet récurrent que l’on ne pensait jamais voir aboutir. Le Snyder Cut, le montage de Justice League réalisé par Zack Snyder , fantasmé par de nombreux fans, va-t-il enfin avoir le droit à une sortie ? Si l’option du cinéma n’est clairement pas sur la table, l’option du streaming et plus précisément sur la plateforme HBO Max semble faire un vrai retour au premier plan.

On se souvient qu’il y a encore quelques mois, ce sont certains des acteurs qui prenaient directement position pour que le Snyder Cut soit dévoilé. Il y a quelques jours, la rumeur a enflé de nouveau à Hollywood. Selon des informations du site DCEU Mythic, la version de Justice League réalisée par Zack Snyder pourrait donc avoir le droit à une sortie sur HBO Max. L’option DC Universe avait aussi été évoquée un temps.

On ignore encore sous quelle forme cette version du film pourrait voir le jour et plusieurs options sont à l’étude. Si le feature film semble tenir la corde, une mini-série ou encore un workprint à la façon de Blade Runner sont aussi évoqués.

Il y a quelques jours, des rumeurs évoquaient une projection du Snyder Cut à des décideurs chez DC Comics. A noter que le projet n’est pas jugé comment étant prêt à l’heure actuelle. Il faudrait encore 20 millions de dollars et du tournage additionnel avant que le projet ne soit diffusé. Mais, cette avancée est considérable alors que cela fait désormais plus de deux ans qu’un mouvement pour la diffusion de ce film est apparu sur les réseaux sociaux.

Zach Snyder a récemment annoncé une Watch Party du film Man of Steel pour les fans. L’événement devrait avoir lieu ce mercredi 20 mai. On peut parier que Justice League sera abordé…

Many of us are struggling during this difficult time. Felt it could be cathartic to come together now for a Man of Steel Watch Party and celebrate the ultimate symbol of hope. Submit some questions, I’ll answer a few after. #manofsteel #superman https://t.co/PdvGayTe7b pic.twitter.com/GMvIWyD4y4

— Zack Snyder (@ZackSnyder) May 18, 2020