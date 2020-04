DC Comics : le film sur Cyborg ne serait pas complètement condamné

Vous l’ignoriez sans doute, mais c’est le 3 avril dernier que le film Cyborg, un film solo sur le super-héros vu dans Justice League, devait sortir dans les salles obscures. Et ce n’est pas en raison du coronavirus qu’il a été annulé. Non, le personnage joué à l’écran Ray Fisher, avait eu droit à une annonce en fanfare par Warner Bros en 2014. Mais, en raison de l’échec de de Batman v Superman: Dawn of Justice puis de Justice League, les projets ont été quelque peu bouleversés. Le film n’a jamais été vraiment lancé, ni même esquissé au niveau réalisateur… On pensait donc qu’il avait été avorté. Mais il n’en serait rien selon de récentes informations.

Cyborg, un projet qui continue de vivre

Beaucoup avaient donc interprété le silence radio comme un signal que Ray Fisher n’aurait jamais droit à son film solo. Pour l’acteur cela devait être frustrant, notamment puisque la version originale de Justice League par Snyder lui offrait un rôle beaucoup plus important. Mais il peut se réjouir avec l’idée que tout n’est pas encore fini.

C’est ce qu’il a révélé dans un stream Twitch, durant lequel il a notamment soutenu les fans de leur soutien. S’il n’a pas donné de réponse officielle ni claire, il a aussi souligné que « toutes les options étaient encore sur la table » et donc qu’il « touchait du bois ». Il s’est aussi exprimé sur la façon dont il imagine le personnage de Cyborg dans un film solo, à savoir la place qu’occuperait un être comme lui dans une société ou technologie et usage militaire marchent dans la main.

Si rien n’est encore fait, le récent crossover de DC Comics sur la CW peut lui donner espoir. En effet, Ezra Miller, qui joue Flash, fait directement référence à Victor Stone / Ray Fisher. On ne serait d’ailleurs pas surpris qu’il apparaisse aussi dans le film solo sur Flash.