DC Comics : pourquoi le film Flash est-il si long à arriver ?

C’est un peu une arlésienne chez DC Comics. Le film Flash, avec Ezra Miller est souvent évoqué, mais jamais vraiment confirmé ou alors de façon si parcellaire que l’on finit presque par l’oublier. Pourtant, on a déjà pu croire à plusieurs fois que c’était la bonne, que l’on y était enfin. Il était même initialement prévu qu’il sorte dans les salles au début de l’année 2018. Désormais, on sait que le tournage ne commencera pas (au mieux) avant 2021. Mais quel est donc le problème ?

Le Flash prend son temps

L’idée de ce film, vous l’aurez compris est donc de faire un film sur le célèbre super-héros le plus rapide du monde. Face à la caméra, on trouvera Ezra Miller. Derrière, c’est Andy Muschetti, le réalisateur de « It » avec un script de Christina Hodson, qui a aussi écrit celui de Birds of Prey. Sur le papier, on a envie de s’enthousiasmer pour le projet, malgré les doutes que l’on peut avoir à l’égard de l’acteur principal.

Plusieurs facteurs expliquent donc ces nombreux retards. Le premier est lié à l’acteur lui-même. Ezra Miller avait des engagements avec une autre franchise de Warner Bros : Fantastic Beasts. Mais on ne peut pas le blâmer complètement. Notamment parce qu’il s’était à l’époque engagé et avait libéré son temps pour cela. Ce sont des problèmes créatifs et de production qui se sont ensuite glissés entre le film et la sortie en salles.

Un des problèmes majeurs serait celui de la tonalité du film, de l’ambiance que DC COmcis veut lui donner. A un moment l’ambition était de créer un FlashPoint, qui aurait eu des conséquences sur le reste du DCEU. Mais l’ambition semble avoir été abandonnée. Ezra Miller lui-même semble peser très fortement sur la question, avec une idée très précise du film dans lequel il a envie de jouer. Rendez-vous dans quelques années (peut-être).