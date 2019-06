DC Universe : quelles sont les séries au programme ? [1/2]

Si DC n’arrive pas à rivaliser avec Marvel sur le grand écran, le potentiel est en revanche réel du côté des séries. Le versant le plus visible ? L’Arrowverse bien sûr, diffusé sur la CW aux Etats-Unis. Un géant amené à se développer notamment avec le lancement de Batwoman. Mais le DC Universe se développe aussi avec d’autres programmes comme Doom Patrol, Titans… On fait le point sur ce qui est au programme des prochains mois.

Swamp Thing

Lancée vendredi 31 mai sur le service de streaming du DC Universe, la série permet de prouver à nouveau que c’est en série que DC sait le mieux se décliner aujourd’hui. Après les très bons Titans et Doom Patrol, c’est la créature des marais qui se révèle « séduisante » à souhait. Une virée dans le domaine de l’horreur, avec une bonne touche d’humour, pour une série qui se révèle fun à souhait. Déjà incontournable.

Young Justice : Outsiders

C’est le retour d’une série animée, six ans après. On a déjà eu le début de la saison 3 en début d’année, avec 13 épisodes. La suite (13 épisodes à nouveau) arrivera à partir du 2 juillet, sans doute au rythme de trois épisodes par semaine. Seul point noir, on ignore encore où la série sera diffusé en France. On met une pièce sur Netflix qui possède déjà les deux premières saisons.

Harley Quinn

Margot Robbie nous a offert une prestation inégale sur le grand écran dans le rôle de Harley Quinn. Séduisante à souhait, mais desservie par un film trop juste. Le DC Universe donne une nouvelle chance au personnage avec une série d’animation. A noter qu’on la retrouvera aussi en 2020 sur grand écran avec Birds of Prey. Bonus non négligeable de cette série d’animation, la présence à ses côtés de Poison Ivy. Parfait pour les nostalgiques des comics mais aussi les fans de Kaley Cuoco qui lui prêtera sa voix.