Durant quelques années suivant l’éclosion des assistants vocaux, plusieurs parents ont eu l’idée de nommer leurs enfants selon leurs noms, c’est-à-dire Alexa, Siri, Bixby ou Cortana. Si l’on en croit les informations de la Social Security Administration (SSA), cette tendance diminue peu à peu.

Quand la culture (numérique) inspire la société

Comme l’indique The Next Web dans un article sur le sujet, il semblerait que les parents aient de moins en moins tendance à appeler leurs enfants d’après le nom d’un assistant vocal. En se basant sur les données de la Social Security Administration (SSA), le média américain a effectivement montré une baisse de ces types de prénoms au cours de ces dernières années. Les points rouges montrent l’année de lancement des assistants vocaux concernés.

Il s’agit ici des appareils lancés par Amazon (Alexa), Apple (Siri), Microsoft (Cortana) et Samsung (Bixby). L’on peut donc voir que de fortes hausses l’année suivent le lancement de chacun des appareils, avant que la tendance ne se stabilise et finisse par afficher une baisse, particulièrement dès 2017. The Next Web indique la popularité du prénom Alexa a baissé de 50% en trois ans, pour 81% pour Siri et 83% pour Bixby.

Il est intéressant de constater que les technologies impactent fortement la société, au point que certains parents prénomment leur enfant d’après une machine dont l’objectif est de reproduire un fonctionnement humain. Néanmoins, il n’est pas surprenant que ceux-ci puisent dans la culture et ses tendances pour trouver le prénom de leurs enfants.

Il y a quelques années, c’est la série Game of Thrones qui avait inspiré les jeunes parents, qui s’étaient tournés vers des prénoms comme Daenerys, Khaleesi, Sansa ou Arya. De la même façon, les prénoms des joueurs de football français ont très largement inspiré après la Coupe du monde remportée par l’Équipe de France l’été 2018.