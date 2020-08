De nombreuses armes à feu découvertes au domicile du Youtubeur Jake Paul

Hier matin, le célèbre Youtubeur Jake Paul, frère de Logan Paul, a eu droit à un réveil spécial de la part du FBI. TMZ rapporte qu’une perquisition a eu lieu au domicile de M. Paul, et les fédéraux auraient quitté les lieux en possession de nombreuses armes à feu. Cette perquisition serait justifiée par une enquête sur la présence illégale de cet homme dans un centre commercial d’Arizona en mai dernier lors d’une manifestation.

Le 30 mai 2020, Jake Paul est accusé de rassemblement illégal et d’intrusion criminelle. Lors d’une manifestation quant à la mort de George Floyd, il aurait pénétré illégalement dans le centre commercial Scottsdale Fashion Square Mall, situé dans la ville de Scottsdale, en Arizona.

Après son domicile basé en Californie, Jake Paul aurait également eu de la visite dans le Nevada, à Las Vegas. C’est plus précisément dans la maison d’Arman Izadi que les fédéraux ont effectué une seconde perquisition. Il s’agit d’un ami proche de Jake Paul, qui aurait également été présent lors de cette manifestation. La police de Scottsdale, en Arizona, avait précédemment qualifié l’incident du centre commercial d’émeute, puis a porté plainte contre Jake Paul en juin pour sa participation présumée. Arman Izadi et Andrew Leon, sont également accusés de délits.

La villa de Calabasas est également le lieu de travail et siège de la Team 10, les employés qui travaillent pour les diverses activités de Jake Paul. Pour le moment, le concerné n’a fait aucune déclaration concernant ces événements. Richard Schonfeld, l’avocat de M. Paul, a confié à TMZ : « Nous continuons à recueillir des informations et nous coopérerons à l’enquête ». Jake Paul fait face à de nombreuses critiques actuellement. Le maire de Calabasas en personne se plaint du comportement de ce jeune homme âgé de 23 ans.

En effet, Jake Paul refuse d’arrêter d’organiser ses immenses partys même en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Pour rappel, les États-Unis sont la nation la plus touchée par le virus et les gestes barrières sont plus importants que jamais. Jake Paul semble avoir du mal à le comprendre quand nous voyons les vidéos postées sur le tweet ci-dessous.

Several frustrated neighbors contacted me this morning and shared their own videos of the party. Calabasas’ mayor tells me she’s working with the Lost Hills Sheriffs station to ensure a zero tolerance policy on house parties from now on, no more warnings. Full video 10pm @FOXLA pic.twitter.com/PHRdw8TngK

— Bill Melugin (@BillFOXLA) July 15, 2020