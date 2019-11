De quelle façon l’industrie automobile s’inspire-t-elle des jeux vidéo ?

Dans l’objectif de se projeter dans la peau du conducteur et de reproduire son champ de vision, les designers de chez Ford ont mis au point une nouvelle technologie. Jusqu’à présent, ils concevaient dans un premier temps des esquisses en 2D pour les reproduire ensuite en 3D. Cependant, les progrès technologiques permettent désormais l’apparition d’une technologie de visualisation à 360° capable de présenter en temps réel le travail des designers du point de vue des passagers.

Pour parvenir à un tel résultat, Nicolas Fourny, designer d’habitable chez Ford Europe dit s’être inspiré des jeux vidéo. En effet, le but d’un jeu vidéo est de créer un monde virtuel interactif qu’il soit en 2D, 3D, ou encore en réalité virtuelle. Cette technologie à 360° présente les mêmes ambitions en créant une interaction entre le spectateur et l’intérieur du véhicule virtuel.

Nicolas Fourny explique : « Le dessin à 360° permet de visualiser le tableau de bord, les portes, les sièges et l’intégralité de l’habitacle et de mieux comprendre l’interaction des éléments. Nous pouvons visualiser comment les éléments s’articulent, jouer avec différents équipements et placer l’expérience client au centre de l’intérieur d’un véhicule dès le début de la conception. »

Cette technologie a été développée au Centre de design Ford de Cologne, en Allemagne. Forte de son succès, elle est déjà intégrée dans la chaîne de conception des nouveaux véhicules. Nicolas Fourny et ses équipes s’efforcent à mettre l’accent sur certains éléments, comme l’ajustement de l’atmosphère, ou l’illumination du tableau de bord, pour donner vie au croquis en les animant.

En utilisant cette méthode, cela facilite notamment l’optimisation des sièges (hauteur et largeur), la visibilité des places arrière, la modification de la taille et de la position des boutons du toit ouvrant. Cela permet aussi d’expérimenter les différentes couleurs, matériaux et formes en fonctions des modèles et des finitions.