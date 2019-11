On connait le nom officiel du premier SUV électrique de Ford dérivé de la Mustang

Elle s’appellera Mustang Mach-E. Après des semaines de rumeurs et avant son lancement officiel dans la nuit de dimanche à lundi prochain lors du salon du Los Angeles Autoshow et lors d’un évènement simultané à Oslo, Ford vient de dévoiler le nom de sa première voiture 100% électrique. Ce nom ne constitue pas vraiment une surprise, puisqu’il s’agit seulement de l’officialisation du nom de code enregistré depuis plusieurs mois pour ce projet.

Ce nouveau modèle devrait en termes de ligne s’inscrire dans une catégorie jusque-là occupée (et même inventée) par les constructeurs allemands, à savoir le « SUV coupé », à l’instar des BMX X6, Mercedes GLC Coupé et autres Audi Q8, même si on n’a pas pour le moment d’informations sur ses dimensions.

Il parait également acquis que le Ford Mach E reprendra les codes esthétiques de la mythique Mustang dont il devrait donc être une version familiale surélevée, tout en conservant sa marque de fabrique racée et sportive de « muscle car ».

16 modèles Ford électrifiés d’ici 2022

Après avoir proposé une petite gamme de véhicules hybrides, Ford fait donc son entrée officielle dans le monde de la mobilité 100% électrique avec cette « Mustang SUV », la marque américaine prévoyant de commercialiser 16 véhicules électrifiés d’ici 2022.

La Ford Mustang Mach-E devrait proposer jusqu’à 600 km d’autonomie et bénéficier de la présence de Ford dans le consortium Ionity pour profiter prioritairement de son réseau de recharges rapides.

Les clients pourront pré-commander la Mustang Mach-E sur le site Ford.fr à partir du 18 novembre.

Nous serons présents pour le lancement européen du Mach-E lundi matin à Oslo avec photos et interview sur place.