Découvrez à quoi le Huawei P50 Pro pourrait ressembler

Après avoir été privé des services de Google en 2019, Huawei a aujourd’hui des difficultés à s’approvisionner en composants pour ses smartphones. En effet, Washington a annoncé, cette année, de nouvelles sanctions contre le géant chinois.

Et cette fois-ci, il est interdit à toutes les entreprises (même les entreprises non américaines) qui utilisent des technologies ou des équipements américains de faire du commerce avec Huawei, à moins que celles-ci obtiennent un permis. Cela affecte par exemple l’approvisionnement en processeurs de Huawei, car l’entreprise qui fabrique ses puces Kirin est concernée.

Et si le constructeur a pu sortir le Mate 40 Pro, on se demandait si celui-ci pourrait sortir de nouveaux appareils haut de gamme en 2021.

Le Huawei P50 Pro serait bien dans les tuyaux

La bonne nouvelle, pour les fans de Huawei, c’est que malgré les nouvelles difficultés auxquelles le constructeur fait face cette année, celui-ci serait bien en train de développer le P50 Pro, son prochain smartphone haut de gamme. C’est ce qu’a indiqué un article d’Android Authority, que nous relayions il y a quelques jours.

Et aujourd’hui, nous partageons un rendu qui montre à quoi ce nouveau smartphone premium pourrait ressembler. Cette image a été partagée par le site Gizchina qui indique que bien qu’il s’agisse d’un rendu non officiel, il est relativement crédible puisqu’il rappelle un brevet de Huawei.

En tout cas, à en croire ce rendu, le Huawei P50 Pro pourrait donc avoir un module caméra circulaire, assez proche de celui du Mate 40 Pro. Cependant, sur le P50 Pro, le cercle serait coupé sur l’un des côtés.

Mais bien entendu, pour le moment, cette information est encore à considérer avec une extrême prudence.

Un processeur Kirin sur le P50 Pro

Les sources non officielles indiquent que le Huawei P50 Pro pourrait même être équipé du même processeur Kirin 9000 que le Mate 40 Pro. Cela serait une surprise car précédemment, Huawei a évoqué une possible pénurie de processeurs Kirin à cause des nouvelles sanctions américaines qui affectent le fournisseur de ce composant.

Cependant, il est toujours possible que Huawei n’ait pas épuisé son stock de Kirin 9000 avec le lancement du P40 Pro. Sinon, Huawei pourrait aussi se tourner vers d’autres fournisseurs de processeurs de smartphones, comme Mediatek ou Qualcomm, si ceux-ci obtiennent toutes les autorisations nécessaires à Washington.

Une nouvelle ère pour Huawei, qui veut se focaliser sur le haut de gamme

Avant que les États-Unis ne commencent à sanctionner Huawei, celui-ci était bien parti pour devenir le nouveau leader mondial du marché des smartphones. En effet, en plus de ses haut de gamme qui font bonne presse, Huawei avait également une offre intéressante sur le milieu de gamme, grâce à sa marque Honor.

Mais à cause des sanctions américaines, Huawei a dû revoir ses ambitions. Et désormais, il se concentre sur les modèles premium. Et la marque Honor va être vendue à des investisseurs chinois.

Cela devrait permettre à Honor de se libérer des sanctions américaines contre Huawei et de se développer plus facilement.