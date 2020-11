Le Huawei P50 toujours dans les tuyaux ? Il pourrait même utiliser le processeur Kirin 9000

L’année 2020 n’a pas été de tout repos pour Huawei. En plus du COVID-19, le constructeur a dû gérer les conséquences de nouvelles sanctions américaines.

En 2019, Washington avait interdit aux sociétés américaines, sauf celles qui obtiennent une licence, de faire du commerce avec Huawei. Résultat : Huawei n’a plus accès à la licence de Google et ne peut plus préinstaller les applications et services de la firme de Mountain View sur ses appareils.

Puis, cette année, de nouvelles sanctions ont été annoncées. Cette fois-ci, toutes les entreprises dans le monde qui utilisent des technologies ou des équipements américains sont doivent demander une licence pour continuer à fournir Huawei.

De ce fait, on commençait à se demander si le constructeur pourra continuer à vendre des smartphones, étant donné que de nombreux fournisseurs de composants sont concernés. Par exemple, Huawei a déjà indiqué qu’il fera face à une pénurie de processeurs Kirin, et a même suggéré que la série Mate 40 serait la dernière à utiliser ces processeurs.

Mais petit à petit, la situation de Huawei commence à s’améliorer. De nombreux fournisseurs du constructeur chinois auraient déjà obtenu une licence américaine pour continuer à vendre des composants pour ses smartphones.

Et aujourd’hui, nous apprenons que Huawei aurait bien l’intention de lancer de nouveaux smartphones haut de gamme en 2021. C’est en tout cas ce qui est suggéré par le site Android Authority, qui relaie le média coréen The Elec.

Un processeur Kirin sur les Huawei P50 ?

D’après celui-ci, la nouvelle série Huawei P50 serait bien en cours de développement et devrait sortir au premier semestre 2021. Le constructeur coréen aurait d’ailleurs déjà commandé des écrans OLED pour ces smartphones aux entreprises LG et Samsung.

Mais le plus intéressant et que sur cette série, Huawei devrait encore utiliser le processeur Kirin 9000. Pour le moment, toutes ces informations doivent être considérées avec prudence. Mais si c’est vrai, cela pourrait signifier que Huawei a stocké une quantité suffisante de processeurs Kirin 9000 avant l’entrée en vigueur des sanctions américaines, pour pouvoir continuer à utiliser ce composant sur sa série P50.

Huawei : vers une indépendance des technologies américaines ?

En tout cas, Huawei semble désormais se diriger vers une position qui lui rendra moins dépendant des technologies américaines. Sur le plan logiciel, Huawei utilise la version open source d’Android. Mais il prévoit maintenant de proposer des modèles utilisant Harmony OS, le système d’exploitation qu’il a développé.

Sur le plan des services, le constructeur chinois développe des alternatives à ceux de Google. Récemment, il a par exemple lancé Petal Maps, une alternative à Google Maps qui utilise les données de TomTom.

Et nous avons également appris que Huawei compte lancer une usine dans laquelle il pourra produire les puces nécessaires pour ses équipements de télécommunication.