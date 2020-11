Huawei veut qu’Honor devienne un nouveau géant du marché des smartphones

Il y a deux ans, Huawei ambitionnait de devenir le numéro un du marché des smartphones à la place de Samsung. En plus des smartphones premium comme le Huawei P40 Pro+ ou le Huawei Mate 40 Pro, l’entreprise chinoise proposait des appareils milieu de gamme avec d’excellents rapports qualité-prix via sa marque Honor.

Cependant, l’élan de Huawei a été stoppé net, suite aux sanctions annoncées par l’administration Trump en 2019. Dans un premier temps, celle-ci a interdit aux entreprises américaines de faire du commerce avec Huawei, sauf celles qui obtiennent un permis. De ce fait, Huawei est privé de la licence de Google, qui lui permettait de préinstaller les apps comme le Play Store ou Google Maps.

Puis, cette année, Washington a annoncé de nouvelles sanctions à cause desquelles Huawei a maintenant du mal à s’approvisionner en composants pour ses smartphones. En effet, les fournisseurs de Huawei qui utilisent des technologies et des équipements américains doivent désormais demander une licence.

Cette situation a amené Huawei à revoir sa stratégie. Désormais, le constructeur veut se focaliser sur les appareils haut de gamme et a décidé de vendre sa marque Huawei à des investisseurs chinois.

Une fois que le deal sera finalisé, Huawei n’aura plus aucun rôle dans la direction de cette marque. Et celle-ci devrait échapper aux sanctions américaines, ce qui sera favorable à son développement.

Vers un retour à la normale pour Honor ?

D’après un article publié par Bloomberg, Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, a récemment publié une note adressée aux employés d’Honor, suite à l’annonce de la vente de cette marque. Il aurait expliqué dans cette note que la séparation entre Huawei et Honor est une « rupture nette » qui devrait libérer la marque des restrictions imposées par les États-Unis.

Le fondateur de Huawei aurait également expliqué que l’objectif des États-Unis n’est pas de « réparer » Huawei, accusé d’avoir des liens avec le gouvernement chinois, mais de détruire celui-ci. Et d’après lui, une fois que la vente sera terminée, « il n’y aura plus de relations clandestines avec Honor. Nous gérons la séparation de manière adulte et nous respecterons rigoureusement les réglementations et les normes internationales. »

« Sous sa nouvelle direction, Honor reprendra très rapidement la production et résoudra les problèmes affectant ses partenaires en amont et en aval », aurait aussi déclaré Ren dans sa note. « Les États-Unis sont une superpuissance technologique qui compte de nombreuses excellentes entreprises. Vous devez travailler fermement et avec audace avec eux. »

En d’autres termes, un retour à la normale est prévu pour Honor. Et si la marque est libérée des contraintes américaines, celle-ci pourrait avoir la possibilité de devenir un nouvel acteur majeur du marché des smartphones, en concurrence avec les entreprises chinoises comme Xiaomi ou Oppo.

D’ailleurs, il est à noter qu’au troisième trimestre 2020, alors que Huawei a vu ses expéditions baisser de presque 60 % en Europe de l’Ouest, Oppo et Xiaomi ont eu des croissances à trois chiffres.