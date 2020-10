Découvrez à quoi le successeur du Galaxy S20 pourrait ressembler

Alors que l’année 2020 touche bientôt à sa fin, les rumeurs commencent à circuler au sujet d’appareils qui ne sortiront qu’en 2021. Parmi ces modèles, il y a le successeur du Galaxy S20. Si Samsung n’a pas encore évoqué ses prochains appareils haut de gamme, des rendus présumés du S21 ou S30 viennent de fuiter sur la toile.

Les images ci-dessous ont été partagées par @OneLeaks sur Twitter et sur Voice. Étant donné l’historique des fuites qui ont été publiées par ce compte, on peut supposer qu’il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse bien du successeur du Galaxy S20.

In addition, come and take a 360° spinning look at the #Samsung #GalaxyS21!

-> https://t.co/ddEn4gnDaE pic.twitter.com/7AuQ30Wh3W

