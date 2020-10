iPhone 12 vs iPhone 12 Pro : lequel choisir ?

Le grand comparatif de l’année chez Apple concerne bien évidemment l’iPhone 12 contre l’iPhone 12 Pro, deux modèles qui ne se valent pas sur les prix mais pour lesquels les clients peuvent hésiter. Cette année, outre l’arrivée de la connectivité 5G, les iPhone 2020 changent quelque peu leur design, améliorent leurs différents écrans et sont plus puissants. Les différences entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro devraient vous aider à vous faire un avis pour savoir quel modèle choisir et quel iPhone 12 est le meilleur.

C’est à l’occasion de son keynote d’automne qu’Apple a présenté ses nouveaux appareils. Les iPhone 12 se déploient sous quatre modèles différents, dont un format inédit : l’iPhone 12 mini. Apple arrive avec un mois de retard sur son calendrier traditionnel dû à la crise sanitaire. Un premier keynote avait eu lieu en septembre lors duquel Tim Cook et l’équipe d’Apple ont présenté les nouveaux iPad Air et Apple Watch Series 6. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ont été présentés le 13 octobre 2020 à 19 heures en France, de leur côté.

Comparatif : iPhone 12 ou iPhone 12 Pro ?

Pour commencer dans ce comparatif, nous allons nous pencher en détail sur les modifications apportées par Apple à sa nouvelle gamme et les différences qui séparent l’iPhone 12 de l’iPhone 12 Pro. Apple inaugure un nouveau matériau, de nouveaux coloris et traitement, tout comme un tout nouveau design pour les bordures de l’iPhone 12.

Différences sur leur design

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro possèdent exactement les mêmes dimensions, à l’inverse de la gamme de l’année dernière. Les deux smartphones sont plus fins, plus étroits et moins hauts, ce qui leur réussit aux deux sans avantage à l’un où à l’autre. Sur la face arrière, la seule distinction – outre les coloris – concerne la présence de deux capteurs supplémentaires sur le module photo de l’iPhone 12 Pro. Nous allons y revenir dans ce comparatif. Les iPhone 12 et 12 Pro possèdent toujours une encoche afin d’intégrer FaceID, la reconnaissance faciale 3D et sécurisée d’Apple.

Le dos des iPhone montre le travail sur le style effectué par Apple cette année. Globalement, le design est le même que celui de l’iPhone 11, mais la firme de Cupertino a ajouté les arrêtes angulaires de l’iPhone 4, un style qui avait été délaissé par Apple depuis l’iPhone 6. Ce compromis est à l’oeuvre que ce soit sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. Ils intègrent également un tout nouveau traitement pour le verre de la face arrière, baptisée « Ceramic Shield ». En revanche, le châssis de l’iPhone 12 Pro est en acier inoxydable quand celui de l’iPhone 12 reste en aluminium.

Les écrans des iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont les mêmes, à 6,1 pouces de diagonale. Apple a choisi de placer ses deux smartphones sur le même format. L’année dernière, l’iPhone 11 était plus grand que l’iPhone 11 Pro, à 6,1 pouces contre 5,8. Là où les deux modèles se distinguent, c’est au sujet de leur technologie d’écran. À découvrir plus bas dans notre comparatif entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Coloris des iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Retournons à la partie dorsale des iPhone 12 et 12 Pro pour évoquer le logo d’Apple, toujours placé au centre des deux appareils. Il est brillant une fois encore, un traitement que l’on retrouve un peu sur les bordures des iPhone 12 Pro, à l’inverse de l’iPhone 12 qui se veut plus mat. Du côté des coloris, Apple réitère sa stratégie de l’an passé. À savoir que la proposition de coloris de l’iPhone 12 est plus importante que celle de l’iPhone 12 Pro. Voici leurs variantes :

iPhone 12 disponible en coloris Noir, Blanc, Vert, Bleu et Product RED

iPhone 12 Pro disponible en coloris Or, Argent, Bleu Pacifique et Graphite

Cette année, Apple intègre un tout nouveau coloris bleu qui marque l’année 2020 sur les gammes d’iPhone 12, d’iPad Air et d’Apple Watch Series 6.

Un meilleur écran sur iPhone 12 Pro ?

Continuons ce comparatif entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro en évoquant les technologies intégrées à l’écran, un point sur lequel Apple a attaché de l’importance cette année. Premier avantage au sujet de l’iPhone 12 : il est maintenant doté d’un écran OLED, le Super Retina XDR. L’année dernière, l’iPhone 11 devait encore se limiter à un écran IPS LCD. Ce n’est plus le cas, et c’était devenu une nouveauté indispensable.

Malheureusement, nous aurions aimé découvrir une plus importante séparation dans les technologies d’écran en voyant l’iPhone 12 Pro s’accaparer d’un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n’est pas le cas, et les deux iPhone se limitent à 60 Hz en fluidité d’image. Les dalles sont très premium tout de même, notamment avec leur luminosité jusqu’à 1200 nits et leur résolution en 2340 x 1170 pixels.

Caractéristiques techniques : les différences de fiche technique

Comme d’habitude, la nouvelle génération d’iPhone est plus puissante que la précédente. Cette année, Apple arrive avec une nouvelle puce, l’A14 Bionic. Avant d’entrer dans le détail du comparatif des caractéristiques techniques iPhone 12 et iPhone 12 Pro, penchons-nous d’abord dans les différences sur leurs fiches techniques.

iPhone 12 iPhone 12 Pro Dimensions 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm Poids 162 g 187 g Étanchéité IP68 IP68 Écran OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Puce A14 Bionic

Apple GPU A14 Bionic

Apple GPU Stockage 64, 128 ou 256 Go 128, 256 ou 512 Go RAM NC NC Batterie NC NC Recharge Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Biométrie Reconnaissance facile Face ID Reconnaissance facile Face ID Appareil photo - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,4 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

- Téléobjectif 52 mm (f/2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4" ; photosite de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2x / 4x

- Scanner LiDAR



Apple ProRAW

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion

Portraits en mode nuit avec LiDAR



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s Caméra frontale Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit OS iOS 14 iOS 14 Connectivité 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC DAS DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,8 W/kg DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,85 W/kg Coloris Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Or, Argent, Bleu Pacifique, Graphite Date de sortie 23 octobre 2020

Précommandes : 16 octobre 2020 13 novembre 2020

Précommandes : 6 novembre 2020 Prix



À partir de 909 € À partir de 1159 €

Deux iPhone 5G, lequel choisir ?

L’intégralité de la gamme d’iPhone 12 est équipée de la nouvelle puce d’Apple développée pour cette année et l’année prochaine. La puce A14 Bionic promet d’être 40 % plus efficace que l’A13 Bionic, et le traitement graphique augmente lui aussi. Elle est la première puce sur iPhone, et dans l’ensemble du marché des smartphones, à être gravée en 5 nm. Apple peut remercier son partenaire TSMC qui lui a produit la puce.

Apple la intégré a ses deux smartphones pour pouvoir les accompagner dans la connectivité 5G. Car oui, iPhone 12 comme iPhone 12 Pro sont compatibles 5G. Quel modèle choisir ? Finalement, la question se posera davantage au niveau du stockage interne et des équipements annexes que l’A14 Bionic fait fonctionner. Les différences de stockage entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont du simple au double : l’iPhone 12 démarre à 64 Go quand l’iPhone 12 Pro démarre à 128 Go.

iPhone 12 : disponible avec un stockage de 64, 128 et 256 Go

iPhone 12 Pro : disponible avec un stockage de 128, 256 ou 518 Go

Comparatif des appareils photo

Passons maintenant à la partie la plus attendue : les différences sur les modules des appareils photo des iPhone 12 et iPhone 12 Pro. L’iPhone 12 s’accapare de nouvelles lentilles pour ses deux capteurs, à savoir les grand-angle et ultra grand-angle, de 12 MP chacun. Ils permettent maintenant un meilleur zoom grâce à la possibilité de zoomer jusqu’à x2 avec l’optique, sans procéder à un agrandissement numérique. Sur la partie logiciel, les nouveautés se focalisent sur le mode Nuit, qui est maintenant disponible sur tous les capteurs, y compris le capteur selfie à l’avant de l’appareil.

Le triple module photo de l’iPhone 12 Pro est toujours en avance et Apple ne semble pas encore prêt à disposer ses deux smartphones de la même dotation technique. À l’inverse, le modèle le plus premium ajoute un quatrième capteur, hérité de l’iPad Pro. Il s’agit d’un dispositif LiDAR, une technologie permettant de cartographier en 3D un environnement. Son intérêt ? Améliorer la réactivité et la précision de l’autofocus et préparer l’intégration des nouvelles technologies de réalité augmentée.

Avec Sensor-shift, les iPhone 12 Pro et Pro Max jouissent d’une meilleure stabilisation. Apple ProRAW figure parmi les fonctionnalités les plus intéressantes puisqu’elle permettra de shooter et retoucher des clichés en RAW. Un élément tout droit venu du domaine de la photographie, et qui vient en parallèle à la capacité de filmer en 4K 60 images par seconde dans un format HDR Dolby Vision (également présent sur l’iPhone 12, précision faite).

Autonomie et recharge

Plus compacts, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro n’indiquent pas beaucoup de détails quant à leur batterie. On sait seulement que la nouvelle puce A14 Bionic devrait continuer à améliorer la consommation d’énergie des iPhone, alors que l’iPhone 12 classique admet par une lecture en streaming vidéo de 11 heures quand l’ancien iPhone 11 n’en proposait que 10 heures.

Sur la partie recharge, en revanche, plus de nouveautés sont à noter. Pour la première fois, Apple n’intègre pas de chargeurs dans les emballages de ses deux smartphones. La marque par du principe que cela est devenu une aberration pour la planète que ses clients collectionnent des chargeurs, et les nouveaux adaptateurs des iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont donc vendus séparément. L’iPhone 12 Pro est compatible avec une recharge ultra-rapide de 20 W quand l’iPhone 12 se limite à 18 W.

Deuxième point, la recharge sans fil. Apple hérite de l’ancien dispositif baptisé MagSafe consistant à utiliser un aimant pour mieux connecter ses éléments de recharge. En 2020, cela passe par la recharge inversée : un aimant est placé sous le dos des deux smartphones pour venir guider la pose de la bobine de recharge sans fil (maximum 15 W), et ainsi éviter les cas où la recharge est défectueuse avec une forte perte d’énergie. Le dispositif permet d’ailleurs d’ajouter des accessoires comme des coques ou des porte-cartes.

Prix : un iPhone 12 qui se rapproche de l’iPhone 12 Pro

Apple commercialisera ses deux smartphones à partir du 23 octobre prochain, et les précommandes débutent le 16 octobre à 14 heures. Pour introduire le comparatif des prix entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro, notons deux évolutions. Par rapport à l’année dernière, l’iPhone 12 voit ses prix augmenter de 100 € comparé à un iPhone 11. En revanche, le prix de l’iPhone 12 Pro est le même que celui de l’iPhone 11 Pro, malgré les améliorations.

Le nouvel iPhone 12 est disponible au prix de 909 € en version 64 Go. L’iPhone 12 Pro est affiché à partir de 1159 € en version 128 Go.

Les prix varient selon les versions choisies. Dans le détail, l’iPhone 12 de 128 Go monte à 959 euros et la version au stockage le plus important à 256 Go passe à 1079 euros. De son côté, la version 256 Go de l’iPhone 12 Pro est disponible au prix de 1279 euros. L’ultime version à 512 Go grimpe à 1509 euros.

Bilan du comparatif : iPhone 12 ou iPhone 12 Pro ?

Malgré que la nouvelle gamme d’iPhone 12 et 12 Pro ressemble davantage à une ligne d’améliorations des iPhone 11 et 11 Pro, Apple a fait de 2020 une année déterminante avec l’arrivée de la connectivité 5G et un quatrième appareil dans la gamme : l’iPhone 12 mini, afin de pouvoir réduire les prix de ses produits.

Les deux nouveaux iPhone du comparatif plaisent par leur nouveau style et l’iPhone 12 vient sécher les larmes de l’iPhone 11 qui plafonnait à une technologie d’écran LCD. Malgré le fait qu’il soit pensé pour être l’iPhone le plus populaire en termes de ventes, l’iPhone 12 donne l’avantage à l’iPhone 12 Pro qui n’est pas victime d’une augmentation des prix. Il plaira par ses capacités de stockage plus élevées sur le modèle le moins cher, ses coloris inédits, et ses modules photo plus complets.

Pour le reste, les deux gammes se rapprochent timidement et d’une façon générale, la fracture entre le modèle standard et le modèle Pro semble moins présente en 2020 comparé à 2019 et l’iPhone 11.