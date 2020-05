Découvrez à quoi les codes QR d’Apple pour la réalité augmentée pourraient ressembler

Bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé, il semble évident, désormais, qu’Apple est en train de développer des lunettes de réalité augmentée. Néanmoins, on ne s’attend pas à ce que le produit soit finalisé prochainement. Et en attendant, la firme continue également d’améliorer l’expérience en réalité augmentée sur ses iPhone et sur ses iPad. Par exemple, sur le nouvel iPad Pro, Apple a intégré un scanner LiDAR, qui permet d’avoir une meilleure expérience sur les applications en réalité augmentée. Et d’après les rumeurs, la firme de Cupertino devrait également équiper les successeurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro de ce capteur 3D.

Et en même temps, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait lancer une nouvelle application mobile pour proposer une nouvelle fonctionnalité en réalité augmentée. Au mois de mars, le site 9to5Mac avait indiqué avoir pu analyser le code d’iOS 14. Et parmi les nouveautés que le site dit avoir trouvées sur ce code, il y a une nouvelle application dont le nom de code serait Gobi.

Une app qui utilise des codes QR ?

D’après la description de 9to5Mac, Gobi pourrait être considéré comme un équivalent de Google Lens pour iOS. Mais au lieu de fournir des informations en analysant l’environnement de l’utilisateur, Gobi se baserait sur un système de codes QR. En substance, l’idée serait que l’utilisateur puisse activer des fonctionnalités en réalité augmentée, sur son smartphone, lorsque ces codes sont détectés (l’équivalent d’une URL dans la réalité augmentée ?).

Et aujourd’hui, le même site relaie une publication qui montre à quoi ces codes QR d’Apple pourraient ressembler. Comme vous pouvez le voir, l’un des codes publiés par cette source contient le logo de Starbucks. Et justement, les précédentes rumeurs avaient évoqué un possible partenariat entre Apple et Starbucks.

iOS 14 features a new, internal augmented reality scanning app – which recognizes QR-like tags, codenamed Gobi (+ GobiAppLibrary) Interestingly, one of the tags shows a Starbucks logo, it might have been tested there. The others are generic circle.#iOS14 #AppleInternal #Apple pic.twitter.com/Jr9RnZ6qYj — Unknownz21 (@URedditor) May 11, 2020

Sinon, on notera que ces codes QR ont aussi été évoqués dans une « fuite » publiée par le youtubeur Jon Prosser concernant les lunettes de réalité augmentée d’Apple. Celui-ci affirme avoir vu un prototype du produit et indique que les lunettes d’Apple devraient aussi utiliser un système de codes QR.

Dans sa vidéo, Jon Prosser avait aussi indiqué que les « Apple Glass » fonctionneraient comme des accessoires pour l’iPhone (mais pas comme des dispositifs autonomes), et qu’à la sortie, ces lunettes devraient coûter 499 dollars aux USA.