Découvrez la reproduction exacte de Disneyland Paris dans le jeu Minecraft après 5 ans de travail

Disneyland, ce monde magique et féérique pour faire rêver les petits et les grands. Depuis 1992, le parc de la souris aux grandes oreilles est installé à Marne-la-Vallée, en France près de Paris. Il est considéré pour beaucoup comme le plus beau parc Disneyland (sur les cinq existant dans le monde).

Un monde féérique qui ne tardera pas à s’agrandir encore d’ici 2023 pour l’ouverture de trois autres parcs à côté de Disneyland Studios avec un espace Star Wars, Marvel et La Reine des Neiges. Pour un peu plus de magie !

Mais Disneyland Paris doit sacrément faire rêver l’équipe de « MagicCraft », des joueurs et fans de Minecraft qui se sont donné un défi : reproduire à l’identique le parc de Disneyland en France dans le jeu Minecraft. Après plus de quatre ans de travail, le parc est bientôt prêt à ouvrir virtuellement !

Magic Craft – L’expérience unique de Disneyland dans Minecraft

Minecraft, c’est un peu le jeu de tous les records en termes de création. Un jeu sans limites où dernièrement, ce sont plus de 100 000 joueurs qui se sont réunis pour créer la Terre à l’échelle 1:1. Rien que ça. Là, nous sommes dans un projet beaucoup plus raisonnable, mais avec une quantité de travail assez impressionnante.

Car MagicCraft c’est une petite équipe de passionnés qui se sont mis au défi de réaliser le parc de Disneyland Paris à échelle 1:1. La version « alpha » est ouverte depuis le 3 octobre 2015, et si à l’époque, on sentait qu’il y avait de l’ambition mais que beaucoup resté encore à faire, la dernière vidéo de présentation est quant à elle assez impressionnante.

En plus de reproduire l’ensemble du parc, que ce soit du labyrinthe d’Alice au Pays des Merveilles, le fameux manège des tasses qui tournent, ou encore le fameux monde des poupées avec « It’s Small World », l’équipe de « MagicCraft » vous propose de faire certaines attractions ! Ainsi, vous allez pouvoir découvrir Hyperspace Mountain et prendre part à la vraie guerre des étoiles… Dans Minecraft !

Cet ambitieux projet est d’ores et déjà accessible puisqu’il est ouvert depuis le 3 octobre 2015. Si vous souhaitez rêver un petit peu en mode pixel, n’hésitez pas à rejoindre le serveur en rejoignant mc.magiccraft.fr dans le menu du jeu. La seule contrainte, ce sera de vérifier que votre jeu est bien en version 1.14.4 minimum.