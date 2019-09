L’avenir de Disneyland Paris se dévoile un peu plus avec Star Wars, Avengers et La Reine des Neiges

C’est lors de la conférence de rentrée Media Expo organisée par Disneyland Paris, que nous avons pu en apprendre un peu plus sur les plans du parc pour l’année 2020, mais pour avoir également quelques détails sur l’agrandissement du parc prévu pour 2025. Petit tour d’horizon des nouveautés à venir.

Les super-héros Marvel pour l’année 2020

Comme tous les ans à la rentrée, Disney organise une petite conférence pour présenter les différents événements à venir au cours de la nouvelle saison dans les parcs Disneyland Paris. L’occasion de découvrir pas moins de 14 événements qui seront organisés entre septembre 2019 et août 2020. Marvel, Star Wars, la Reine des Neiges, l’ouverture de nouveaux hôtels, cette saison 2019/2020 s’annonce particulièrement riche pour tous les fans de Mickey.

Voilà déjà dix ans que Disney a racheté le MCU, et pour 2020 tous les fans de Marvel pourront séjourner dans le fameux hôtel New York – The Art of Marvel dont l’ouverture est prévue pour l’été 2020. L’hôtel proposera l’une des plus importantes collections d’œuvres Marvel au monde avec des pièces uniques. Vous y trouverez également des planches originales, d’affiches de films, de story-boards et bien plus encore avec des décors inspirés des univers des films. Au total, c’est plus de 80 années de Marvel qui seront retracées dans cet hôtel. Les réservations pour séjourner dans ce dernier seront lancées à partir du 5 novembre 2019.

L’hôtel proposera en plus de cette collection unique tous les services pour passer un agréable séjour. Plusieurs restaurants, plusieurs bars, un complexe aquatique regroupant une piscine intérieure et extérieure, un bassin enfant, un jacuzzi, mais aussi un sauna et un hammam. Un centre sportif pour se maintenir en forme, ainsi que des espaces pour les enfants et des espaces pour rencontrer les héros Marvel dans leur univers.

Bien entendu, une sélection de boutiques seront également disponibles au sein de l’hôtel avec là encore des collections exclusives sur l’univers Marvel.

Bien entendu, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ainsi, nous apprenons que « La saison des super héros Marvel » arrivera dès le 24 mars 2020 et durera jusqu’au 7 juin 2020. L’occasion de préparer l’arrivée prochaine de la nouvelle zone de Walt Disney Studio avec l’Avengers Campus. Il s’agit d’un tout nouvel espace qui plongera les visiteurs au cœur de l’action, grâce des attractions incroyables, des rencontres héroïques et des nouveaux restaurants. La toute première attraction sera dédiée à Spider-Man, qui donnera aux visiteurs la sensation d’avoir des super-pouvoirs pour aider l’homme-araignée dans ses aventures.

Libéré… Délivré…

L’une des grandes sorties de cette fin d’année 2019, c’est la suite de La Reine des Neiges. Elsa et Anna sont de retour et Disneyland Paris ne compte pas rater cet événement. Du 11 janvier 2020 au 3 mai 2020, les visiteurs pourront découvrir « la Célébration de la Reine des Neiges ». Un tout nouveau spectacle qui met en scène Anna, Elsa, Kristoff, Olaf et Sven accompagnés d’incroyables danseurs.

La magie se prolongera également dans les boutiques et les restaurants avec des gourmandises et boissons exclusives, ainsi qu’une collection de produits.

Comme annoncé au mois de mai dernier, Disneyland Paris proposera d’ici 2025 trois nouvelles zones. La zone de la Reine des Neiges et de sa gigantesque montagne de plus de 40 mètres s’illustre enfin. Dès leur entrée dans le parc, les visiteurs pourront voir la montagne enneigée d’Arendelle face à un imposant lac. Ils pourront alors découvrir l’architecture du château et de son royaume d’inspiration norvégienne.

Un univers immersif au cœur d’Arendelle attendra les visiteurs, avec une attraction qui les transportera au cœur du Royaume, mais également des boutiques et un restaurant et sans oublier des rencontres avec leurs héros favoris.

La force est toujours présente à Paris

Enfin, Star Wars sera aussi de la partie en 2020. Dès le mois de décembre, la saga Skywalker se clôturera avec Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker. Mais dès le 11 janvier et jusqu’au 15 mars 2020, les légendes de la force régneront sur Disneyland Paris et Walt Disney Studio. L’occasion de découvrir un extraordinaire spectacle son et lumière avec des projections, des effets spéciaux et sans oublier les personnages de la saga Star Wars.

L’occasion de rappeler que la troisième extension du parc après Avengers et La Reine des Neiges sera une extension pour Star Wars. À l’image des univers « Star Wars Galaxy’s Edge » qui ont ouvert en juin 2019 et août 2019 en Californie et en Floride. Un univers que Presse-citron à eu la chance de découvrir et que vous pouvez à votre tour découvrir dans notre article et notre vidéo pour une visite guidée dans une galaxie lointaine, très lointaine !

Halloween, Noël, marathon et plus encore !

En plus de ces événements spéciaux, Disneyland Paris renouvellera ses traditionnels événements. Le Festival d’Halloween de Disney durera du 28 septembre 2019 au 3 novembre 2019. Les méchants viendront s’emparer du parc Disneyland pour faire régner la terreur dans ce dernier.

Pour ceux qui n’ont vraiment peur de rien, il sera possible de découvrir de nouvelles histoires dans la fameuse Tour de la Terreur. En effet, vous allez pouvoir découvrir dès le 28 septembre une nouvelle version pleine de rebondissements, proposant une nouvelle histoire, agrémentée d’effets sonores et visuels inédits. Et bien entendu, il y aura de nouvelles séquences de chutes encore plus impressionnantes !

Du 9 novembre 2019 au 6 janvier 2020, les parcs Disneyland s’habilleront aux couleurs de Noël ! Grâce au Noël Enchanté, les visiteurs pourront redécouvrir les illuminations, le sapin géant, mais aussi la parade de Noël Disney. Cette période marquera également le grand retour du spectacle « Mickey et le Big Band de Noël ».

Cet été, ce sera le grand retour du Festival du Roi Lion et de la Jungle où Timon, Rafiki et Baloo vous emmèneront dans un voyage unique au cœur du Roi Lion et du Livre de la Jungle.

Mais ce n’est pas tout ! Retour également du festival Electroland qui sera de retour le 4 juillet, la nouvelle édition du Disneyland Paris Run Weekend (du 19 au 22 septembre 2019), la première édition du Disneyland Paris Princess Run qui proposera aux visiteurs des courses enchantées à partager en famille ou entre amis. Sans oublier les fameuses soirées spéciales après la fermeture du parc comme celles d’Halloween (le 26 et le 31 octobre) ainsi que la soirée du Nouvel An (le 31 décembre).

Enfin, le 6 juin 2020, l’édition Pride 2020 célébrera de nouveau la diversité et l’inclusion.