Découvrez la version longue du premier spot TV de la PlayStation 5

Alors que nous sommes toujours dans l’attente de nouvelles informations concernant la PlayStation 5, avec l’annonce de nouveaux jeux (qui pourraient être par la même occasion de grosses exclusivités d’éditeurs tiers), mais aussi de l’annonce d’une nouvelle conférence de presse (qui à la base était prévue pour août), Sony se décide de mettre en avant une nouvelle fois sa DualSense. La nouvelle manette qui s’annonce incroyable pour la PS5.

Sony met en avant sa manette par l’intermédiaire de la première publicité télévisée pour la PS5. Découvrez un monde où le jeu n’a pas de limites.

Un nouveau monde avec la PlayStation 5

La première bande-annonce de la PlayStation 5 sera donc sortie partout dans le monde le jeudi 20 août 2020. Au programme, c’est la manette DualSense qui est mise en avant avec les trois spécificités principales de la manette à savoir :

Le retour haptique qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez.

Les gâchettes adaptatives dans les boutons L2 et R2 de la DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dressez la corde d’un arc pour tirer une flèche.

Et enfin l’audio 3D qui vous permettra d’entendre des bruits très réalistes en jeu.

La publicité dure un peu plus d’une minute et nous plonge déjà dans l’ambiance. Malheureusement, toujours aucune date de sortie, et toujours aucune date sur le prochain temps de communication de la marque.

Si vous souhaitez découvrir la nouvelle manette sous tous ces angles, ainsi que les différents accessoires PS5 (comme le casque Pulse, la caméra ou encore la télécommande), n’hésitez pas à voir ou revoir notre article spécial avec le détail en 360° des différents accessoires de la prochaine console de Sony.

Pour ceux qui étaient trop occupés à se détendre au soleil cet été et qui n’étaient pas attentifs à l’actualité, la première démonstration de la PS5 s’est déroulée en juin avec la conférence « Le Futur du Jeu Vidéo ». Au cours de ce rendez-vous, Sony a dévoilé deux consoles PS5 (une simple et une édition digitale), ainsi que les premiers accessoires, mais aussi une présentation des 26 premiers jeux de la PS5 à venir en 2020 et 2021.