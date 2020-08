En attendant les informations sur la PlayStation 5, découvrez les accessoires en 360°

Voilà maintenant près de deux mois que la PlayStation 5 a été dévoilée par Sony. Du moins, que les PS5 ont été dévoilées puisque c’était lors d’un événement dédié le 11 juin que nous avons pu découvrir le design de la PS5 et de la PS5 Édition Digital avec l’annonce d’une multitude de jeux qui sont prévus pour la fin d’année 2020 et tout au long de l’année 2021 !

Depuis, c’est le calme du côté de Sony concernant la next-gen. Hier soir, le State of Play nous dévoilait 16 nouveaux trailers de jeux, dont certains qui sont attendus sur PS5 pour la fin d’année. Mais nous sommes toujours dans l’attente d’informations importantes comme le prix, la date de sortie de la console et les jeux de lancement.

Pour nous faire patienter, nous pouvons dès maintenant visualiser en 360° les futurs accessoires de la PlayStation 5 qui sont eux aussi attendus pour la fin d’année 2020.

La DualSense – Une manette toujours mystérieuse

Dévoilée le 7 avril dernier, la DualSense est une manette d’ores et déjà emblématique de la marque PlayStation, mais également une manette assez mystérieuse. Beaucoup de questions autour des technologies utilisées dans cette manette, mais également des questions autour des choix de couleurs et de design. La fameuse coque blanche pourra-t-elle être changée et personnalisée comme certaines rumeurs le font entendre ?

Quoi qu’il en soit, la DualSense aura la lourde tâche de remplacer et de faire oublier la fameuse DualShock en place chez PlayStation depuis 1997 et la première console. Après l’échec de la Sixaxis en 2006. Au niveau des technologies, nous savons déjà que la DualSense permettra le fameux retour haptique grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Grâce à cette technologie, des vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l’environnement du jeu ou simuler le recul avec différentes armes.

La DualSense proposera également des gâchettes adaptatives qui permettront de ressentir encore plus réellement certaines actions en jeu comme la sensation de bander un arc à celle d’écraser les freins dans une voiture de course. La DualSense proposera également pas mal de choses habituelles comme un microphone intégré et une sortie casque, la touche « Create » qui remplacera la touche « Share » qui sera beaucoup plus complète et dont une présentation serait prévue pour les prochaines semaines.

La DualSense propose également une batterie rechargeable intégrée (via USB Type-C), des haut-parleurs intégrés pour certaines interactions dans vos jeux, et un système de détection de mouvement possible grâce à l’accéléromètre et au gyroscope intégrés.

Casque Micro sans fil PULSE 3D

Le son dans le jeu vidéo (et dans notre vie, que ce soit dans la musique, au cinéma ou devant une bonne série) est très important. Et tout le monde n’a pas forcément les moyens d’investir dans une bonne barre de son ou dans un home cinéma. D’autres personnes préfèrent peut-être l’isolation d’un bon casque.

C’est pourquoi la PS5 aura le droit à sa nouvelle gamme de casques-micro sans fil PULSE 3D. Profitez ainsi qu’un son 3D sur les consoles PS5. Le casque est également équipé de deux microphones à réduction de bruit de fond, d’un accès facilité aux commandes et le tout rechargeable en USB de Type-C.

Sony propose également une batterie rechargeable intégrée permettant une utilisation de 12 heures du casque. Ce dernier est compatible avec la PS5, la PS5 Edition Digital, les PS4 simple, PS4 Slim, PS4 Pro ainsi que les PC compatibles sous Windows et macOS.

Télécommande multimédia

La PlayStation 5 ne sera pas seulement une console de jeux vidéo, mais un véritable outil de divertissement permettant plusieurs options multimédias. Profitez de Netflix, Amazon Prime, Disney+ ou bien encore de YouTube grâce aux différentes touches intégrées lecture/pause, avance rapide et retour rapide.

Il sera également de contrôler votre console PS5 et de l’allumer, l’éteindre et de naviguer dans les menus directement via cette télécommande. Enfin, la télécommande sera également compatible avec certains téléviseurs.

Caméra HD

Avec la sortie de la PS5, ce sera l’occasion pour Sony de dévoiler les toutes nouvelles caméras HD. Cette fois, ces nouvelles caméras sont équipées de deux lentilles pour capturer en 1080p et d’un support intégré. Ces deux lentilles disposent également d’une option grand-angle. La caméra devrait bénéficier d’une option directement liée à la touche « Create » de la DualSense.

Contrairement aux caméras PS4, la caméra PS5 disposera de son propre support intégré pour tenir sur une télévision ou n’importe quelle autre surface.

La caméra disposera également d’un outil spécial permettant de découper l’arrière-plan. Avec un simple fond vert, elle sera parfaite pour vous lancer directement lors de longues sessions de stream et vous intégrer dans vos jeux favoris.