Découvrez les fiches techniques que pourraient avoir le OnePlus 8 et ses variantes

À l’instar des autres constructeurs, OnePlus prépare ses nouveaux smartphones haut de gamme pour 2020. Et si pour le moment, celui-ci n’a encore lâché aucun indice, les rumeurs concernant le OnePlus 8 sont déjà nombreuses sur la toile.

Aujourd’hui, ce sont les fiches techniques présumées du OnePlus 8, du OnePlus 8 Pro et du OnePlus 8 Lite qui fuitent sur la toile. D’après le site TechRadar, ces informations proviendraient du réseau social chinois Weibo. Et bien entendu, étant donné qu’aucune de ces informations n’est officielle, les pincettes restent de rigueur.

OnePlus 8 Pro

D’après les informations relayées par TechRadar, le OnePlus 8 Pro serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3180 x 1440. Mais la véritable surprise devrait être le taux de rafraichissement de cet écran. En effet, celui-ci serait de 120 Hz, ce qui permettra d’avoir des animations plus fluides, par rapport aux 90 Hz du OnePlus 7T Pro.

Sur le dos, le OnePlus 8 Pro aurait trois caméras. Il y aurait une caméra principale de 60 mégapixels, accompagnée d’un capteur de 16 mégapixels et d’un autre de 13 mégapixels. Logiquement, la deuxième et la troisième caméra devraient être un ultra grand-angle et un téléobjectif.

En façade, on aurait une caméra frontale de 32 mégapixels, qui sera accompagnée d’un capteur ToF (pour mesurer la profondeur).

Sous le capot, l’appareil aurait un SoC Snapdragon 865 et une batterie de 4 500 mAh. Le constructeur pourrait proposer une version 4G et une version 5G du OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8

D’après la source évoquée par TechRadar, le OnePlus 8 devrait avoir un écran plus petit que celui du OnePlus 8 Pro. Cet écran aurait (AMOLED) une diagonale de 6,44 pouces et une résolution de 2 400 x 1080, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz (comme le OnePlus 7T Pro).

Sur le dos, on aurait les mêmes caméras : 60 mégapixels, 16 mégapixels et 12 mégapixels. Et en façade, la caméra frontale serait également de 32 mégapixels. En revanche, le OnePlus 8 ne serait pas équipé du capteur ToF.

À l’instar du modèle Pro, le OnePlus 8 aurait aussi un SoC Snapdragon 865. Mais la batterie serait plus petite : 4 000 mAh.

OnePlus 8 Lite

Cette version « Lite » de son smartphone haut de gamme serait une première chez OnePlus. Mais grâce à celui-ci, le constructeur pourrait également conquérir le marché des smartphones de gamme intermédiaire.

L’écran de cette version allégée devrait avoir les mêmes caractéristiques que le OnePlus 8. Cependant, les caméras sur le dos seraient différentes.

En effet, le OnePlus 8 Lite aurait une caméra principale de de 48 mégapixels à la place de 60 mégapixels du OnePlus 8. De plus, la caméra frontale serait de 16 mégapixels.

Et sous le capot, le OnePlus 8 Lite n’aurait pas un SoC Snapdragon mais un SoC fabriqué par la société MediaTek.