Où acheter le OnePlus 7T Pro au meilleur prix ? Notre guide

Comme chaque année, OnePlus actualise sa gamme de smartphones avec la sortie de nouveaux modèles. En octobre 2019, le constructeur chinois a donc levé le voile sur le OnePlus 7T Pro, fleuron de sa catégorie. Le dernier-né de la marque est un mobile disposant d’un excellent rapport qualité-prix.

Le OnePlus 7T Pro est indéniablement le modèle le plus haut de gamme que la marque a dévoilé durant l’année 2019. En attendant les OnePlus 8 qui seront dévoilés l’an prochain, vous pouvez donc vous tourner vers ce smartphone de qualité. Voici où acheter le OnePlus 7T Pro au meilleur prix en 2019 ? Voici notre guide pour trouver le smartphone ainsi que notre comparatif entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro.

Dans ce tableau comparatif sur le OnePlus 7T Pro, vous trouverez la liste des meilleurs prix actuellement en vigueur chez les marchands en ligne. Disponible depuis octobre, le smartphone profite déjà d’une baisse de prix intéressante chez certains d’entre eux, ce qui le rend plus accessible, sachant que OnePlus pratique déjà des tarifs assez corrects sur ses téléphones.

Pourquoi choisir le OnePlus 7T Pro ?

OnePlus est à considérer comme une marque qui plaît aux passionnés. Depuis des années, le constructeur chinois s’adresse aux early adopters tout en proposant des smartphones de qualité à des tarifs accessibles sur le marché mondial. C’est aussi ce qui explique pourquoi et comment la marque s’est fait une place de choix dans le domaine. Elle quitte donc peu à peu le statut d’outsider pour aller rivaliser avec les gros du secteur comme Oppo, mais aussi Huawei et Samsung, actuellement numéro un au niveau mondial.

Sa gamme de smartphones s’inscrit dans cette logique, au même titre que le OnePlus 7T Pro dévoilé en octobre dernier. Le modèle embarque le SoC Snapdragon 855+, ce qui lui confère des performances 15% supérieures à celle du Snapdragon 855, présent sur le OnePlus 7 Pro. Cela ne sera pas sans déplaire aux adeptes de jeux mobiles et aux exigeants qui demandent de la rapidité à leur téléphone.

Le OnePlus 7T Pro se positionne parmi les smartphones les plus haut de gamme du marché. Il se présente comme un concurrent direct du Huawei P30 Pro, sachant que son prix est inférieur au dernier-né de son rival chinois. Ceux qui veulent un smartphone robuste et puissant se tourneront avec plaisir vers un tel modèle, sachant que son prix initial a déjà baissé depuis sa sortie.

Une batterie qui tient ses promesses

Le OnePlus 7T Pro est le modèle de la gamme qui a la batterie la plus imposante par rapport aux 7T et 7 Pro. Il embarque effectivement 4 085 mAh contre 4 000 mAh pour le OnePlus 7 Pro. Mais ce n’est pas tout, car il se dote aussi du « Wrap Charge 30T », un câble qui offre la possibilité de recharger entièrement le smartphone en 60 minutes à peine. Si vous n’avez pas une utilisation extrême de votre smartphone, il pourrait donc tenir près de deux jours, un avantage non négligeable sur certains de ses concurrents. Cela peut-être un point important lors de l’achat d’un nouveau smartphone, OnePlus 7T Pro ou autre.

Un triple capteur photo et une caméra pop up

Outre la batterie, l’autre avantage du OnePlus 7T Pro tient dans le dispositif photo du smartphone. Le smartphone dispose d’une caméra pop up, mais la marque rassure : si le téléphone tombe ou qu’il est lâché au sol, celle-ci se rétracte automatiquement. Pas de risque de la casser lors du moindre choc, donc. À l’arrière, le OnePLus 7T Pro se dote d’un triple capteur photo placé à la verticale au dos du téléphone. Il est équipé d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un grand-angle de 16 Mpx et d’un téléobjectif 8 Mpx. La qualité d’image est donc bonne et permet de faire des photos de qualité. Ob trouvera de meilleurs modèles chez la concurrence sur ce secteur, mais le tarif sera plus élevé que pour le dernier-né de OnePlus.

Un écran incurvé pour le OnePlus 7T Pro

Comme le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T Pro embarque un écran incurvé qui a l’avantage d’avoir un beau ratio taille-écran. Cet écran AMOLED HDR10+ de 6,67 pouces offre un ratio de 19:5:9 avec une définition de 3120×1440 pixels et de 16 ppi.

Pour rappel, le OnePlus 7T ne dispose pas d’un écran incurvé comme le modèle haut de gamme. Ce positionnement plaît autant qu’il déplaît aux utilisateurs de smartphones. D’autres marques se plient aussi à cette disposition, à l’exemple de Samsung et de ses Galaxy S10 ou de Huawei et de son Mate 30 Pro.

Où acheter le OnePlus 7T Pro et à quel prix ?

Après avoir fait le tour des caractéristiques techniques du OnePlus 7T Pro, revenons sur les meilleurs prix du smartphone. Voici le tableau récapitulatif que nous proposons sur ces articles afin de vous orienter vers les tarifs en vigueur et vous permettre de dénicher une offre intéressante. Le tarif de lancement du OnePlus 7T Pro est de 759 euros. On notera que cela concerne un modèle avec écran de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Meilleur prix pour le OnePlus 7T Pro :

Initialement, le OnePlus 7 était vendu au tarif de 559 euros, ce qui représente une différence de seulement 200 euros avec le OnePlus 7T Pro, sachant que ce dernier est nettement plus performant. Notre tableau comparatif devrait donc vous permettre d’y voir plus clair et de choisir votre smartphone comme vous le souhaitez grâce à ces bons plans. Si c’est le modèle avec un écran plat qui vous intéresse, vous pouvez notre guide pour savoir où acheter le OnePlus 7T au meilleur prix.