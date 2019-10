Découvrez l’Univers comme vous ne l’avez jamais vu

En juillet dernier, l’agence spatiale allemande a lancé un satellite équipé du télescope à rayon X : eROSITA. Ce dernier est équipé de 7 capteurs CCD surpuissants. Le satellite n’a pas perdu de temps et vient tout juste d’envoyer ses premiers clichés. Aujourd’hui, ces images sont désormais rendues publiques et présentent l’univers comme on ne l’a jamais vu. Il faut dire que les capteurs de ce télescope sont 20 fois plus précis que ceux de la précédente version.

Cette mission est prévue pour durer 7 ans, durant cette période le satellite aura pour objectif de prendre en photo « l’intégralité du ciel » tous les 6 mois. Le but final étant de capturer 100 000 amas de galaxies, 3 millions de galaxies actives et 700 000 étoiles dans notre Galaxie.

Le 13 octobre dernier, eROSITA a commencé sa mission photo et l’agence spatiale allemande a dévoilé les premiers clichés seulement aujourd’hui. Pour débuter cette série de clichés, les deux premières zones présentées sont le Grand Nuage de Magellan et le couple de galaxies A3391 et 3395. Le Grand Nuage de Magellan est une galaxie naine située à environ 160 000 années-lumière de notre planète, elle est donc observable, mais la puissance des capteurs de ce télescope permette d’afficher un rendu bien plus esthétique.

En ce qui concerne les galaxies A3391 et 3395 elles sont bien plus éloignées et se situent à 800 millions d’années-lumière de la Terre. Sur l’image de droite, on aperçoit clairement les gaz chauds entre ces deux galaxies, et ils sont visibles grâce aux rayons X, ce qui confirme le lien entre ces deux galaxies. L’équipe de scientifiques allemands se félicite déjà de ces premiers résultats, et compte sur eROSITA pour effectuer de nouvelles découvertes au cours des prochaines décennies.

Peter Predehl, un des scientifiques qui travaille autour de la mission eROSITA a déclaré : « Ces premières images de notre télescope montrent la vraie beauté caché de l’univers. Pour atteindre nos objectifs scientifiques, nous avions besoin d’une sensibilité suffisante pour détecter les amas de galaxies les plus éloignés dans l’univers sur l’ensemble du ciel et les résoudre dans l’espace. Ces premières images lumineuses montrent que nous pouvons faire exactement cela, mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. »

Il faut s’attendre à ce que eROSITA dévoile de nombreux autres clichés au fil des prochains mois, nous restons à l’affût pour vous les présenter. Dernièrement, grâce aux capacités d’un autres télescopes, la science admettait avoir commis une erreur à propos de Jupiter.