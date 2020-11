Découvrez notre premier coup de cœur next-gen avec notre test d’Astro’s Playroom sur PS5

La semaine dernière, après quelques jours d’essais, il était temps de vous livrer notre premier avis sur l’incroyable Astro’s Playroom, le tout premier jeu de la PlayStation 5 qui avait pour objectif de nous dévoiler toutes les nouvelles fonctionnalités de la console et plus particulièrement de la fameuse DualSense.

C’était également l’occasion pour nous de pouvoir vous faire un premier retour sur cette DualSense assez exceptionnelle, et de vous donner nos premières impressions manette en main.

En attendant un test final de ce nouveau contrôleur, le test de Marvel’s Spider Man Miles Morales ainsi que notre verdict final autour de la PlayStation 5, voici notre review du premier jeu PS5 sur Presse-citron avec Astro’s Playroom. Une expérience surprenante, mais aussi notre premier coup de cœur de cette nouvelle génération. N’hésitez pas à voir ou revoir également nos premières impressions sur la PS5 qui sont disponibles depuis quelques heures maintenant.

Astro’s Playroom – Le retour des petits robots sur PS5

C’est donc sur PS4 en 2013 que l’on a pu faire la connaissance des petits robots d’Astro’s Playroom. Un mini-jeu très sympathique qui avait pour objectif de nous faire découvrir les nouvelles fonctionnalités de la manette PS4 (la DualShock 4). Trois ans plus tard, pour la sortie du PlayStation VR, il était possible de découvrir un nouveau mini-jeu (et toujours gratuit) avec Astro’s Playroom VR pour découvrir cette fois toutes les fonctionnalités du nouveau casque VR.

À chaque fois, ces petites expériences gratuites étaient de grandes qualités et vraiment saisissantes. Si à première vue ce genre de jeu « enfantin » peut ne pas attirer tous les joueurs, une fois le jeu lancé la magie opère et nous dévorons l’expérience en quelques heures sans pouvoir nous arrêter ! En 2018, les petits robots avaient le droit à leur premier jeu avec Astro Bot Rescue Mission en réalité virtuelle et là encore, c’était un énorme succès.

Un succès au point où les petits robots sont entrés dans le rang très prisé des mascottes de la firme nippone. Ainsi, pour le lancement de cette PS5 et avec une DualSense qui s’annonçait si incroyable, les petits robots ne pouvaient manquer ce rendez-vous. Et nous sommes heureux de les retrouver !

La déclaration d’amour aux joueurs PlayStation

Dans chaque opus d’Astro Bot, il est question de rendre hommage à l’histoire de PlayStation. Mais là, nous nous retrouvons clairement dans un voyage dans le temps à la découverte de l’histoire des consoles et accessoires de la marque avec une multitude de références à des jeux cultes dans tous les niveaux. C’est bête, mais cela fonctionne terriblement bien ! Voir des allusions à The Last Of Us, Uncharted, Crash Bandicoot, Final Fantasy, Resident Evil, ou encore Tekken et Ape Escape, cela fait son petit effet.

Surtout quand tout cela est combiné à de nombreuses références à l’univers PlayStation. Devoir découvrir des consoles, des accessoireshistoriques, parcourir les mondes et les niveaux des jeux avec des sons mythiques qui ont bercé notre enfance ou notre jeunesse. Un jeu de plateforme fun, mignon, drôle et attachant saupoudré de fan-service qui fait mouche. Un régal !

Exploiter pleinement la DualSense PS5

C’est tout l’enjeu et l’intérêt de ce mini-jeu gratuit et préinstallé sur chaque PS5. Exploiter pleinement toutes les nouvelles fonctionnalités de la console et nous faire vivre des expériences assez uniques. Et c’est vraiment réussi. Nous allons commencer par la technologie haptique, ce nouveau système de vibration assez impressionnant.

Dans Astro’s Playroom, vous allez devoir affronter les tempêtes de neige, de pluie, de grêle, faire face à de grosses rafales de vent, mais aussi marcher dans du sable, du béton encore frais ou encore patiner sur la glace givrée ! À chaque fois, cela vous procurera des sensations complètement différentes et assez bluffantes.

Exemple avec la pluie et la grêle. Lorsqu’il commence à pleuvoir, vous ressentez plein de petites vibrations dans la manette comme si vous sentez les gouttes toucher la paume de votre main. C’est assez impressionnant et cet effet est renforcé avec le haut-parleur de la DualSense qui reproduit le bruit de la pluie qui tombe. Vous avez le même effet avec la grêle, mais avec un son différent et des vibrations un peu plus prononcées qui nous montrent que l’on est dans un climat différent. Juste génial.

Il en est de même lorsque vous courrez sur différentes surfaces. Dans le sable, comme nous avions pu l’expliquer dans notre preview, nous ressentons des vibrations « granuleuses » qui ont pour but de reproduire la sensation de vos pas dans le sable. Dans le béton, les vibrations seront plus longues et plus lourdes pour donner cette sensation de difficulté à avancer avec vos pieds qui restent collés au sol. Vraiment, c’est bluffant.

L’autre principale nouveauté, ce sont les gâchettes adaptatives. Que ce soit avec une petite fusée qu’il faut donc diriger avec L2 et R2, que ce soit avec un ressort ou avec un singe, les gâchettes montrent de nouvelles choses assez excitantes. On peut clairement voir qu’il y a plusieurs « niveaux » dans les gâchettes qui vont se bloquer par moment, qui vont durcir ou s’assouplir en fonction de l’utilisation que vous en faites.

Par exemple, l’utilisation du ressort que nous avons pu décrire dans notre preview, sera plus « difficile » ou plutôt plus « dure » puisqu’il faudra enfoncer les touches L2 ou R2 à fond pour bien tendre ce dernier. Alors qu’avec le singe, vous allez devoir juste utiliser L2 et R2 pour attraper les différents rebords pour escalader un mur. À chaque fois que le singe saisit un rebord, on sent un petit « claquement » dans les gâchettes. Là encore, les sensations sont bien présentes et vraiment géniales.

Nous retrouvons également le fameux pavé tactile qui est de retour sur PS5. On espère que ce dernier aura une meilleure vie que sur la DualShock 4 de la PS4… En tout cas, dans Astro’s Playroom là encore c’est efficace. Nous allons principalement l’utiliser pour diriger un robot en forme de boule et nous remarquons que ce dernier est d’une précision saisissante !

Comme c’est également le cas depuis la PS3, il est possible d’utiliser la détection de mouvements avec cette DualSense qui est là encore très efficace. Cette détection de mouvements, nous pouvons la retrouver dans plusieurs situations. À l’image (juste ci-dessus) avec notre petit robot qui fait du deltaplane, mais également avec le singe, le ressort ou encore la petite fusée qui se dirigent également avec cette détection de mouvements en plus des gâchettes L2 et R2 !

Enfin, la dernière fonctionnalité utilisée par la manette c’est l’ajout du microphone. Comme sur le PlayStation VR, ce dernier vous permettra de faire quelques interactions drôles comme le fait de souffler dessus pour produire de l’air qui permettra par exemple à un bloc de glace de se détacher pour permettre à votre petit robot de poursuivre son aventure !

Bien entendu, il n’y a pas de détecteur sur la manette, mais c’est le bruit produit par votre souffle qui permet à l’action de se produire en jeu. Ce n’est pas révolutionnaire, mais c’est bien drôle et cela rajoute une plus-value au jeu.

Mon avis sur Astro’s Playroom

Que l’on soit claire, Astro’s Playroom ne sera pas la première claque next-gen de la PS5. Il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’une petite expérience de 4/5h totalement gratuite. La direction artistique est très jolie, très sympa, c’est beau, c’est fluide, c’est plaisant. Mais cela reste tout de même du déjà vu sur PS4.

Néanmoins, le level design est de très grande qualité, le jeu est bourré de petits détails et même si c’est du déjà vu en termes de jeu de plateformes, cela reste une aventure totalement inédite qui va instantanément nous saisir et nous plonger pleinement dans cet univers. Ce n’est peut-être pas la première claque next-gen, mais c’est bien le premier coup de cœur. Car l’univers mignon allié aux fonctionnalités de la DualSense, c’est un grand oui. Et nous espérons plus que tout que nous aurons la chance de vivre de nouvelles expériences de ce type avec les prochains jeux PS5 !