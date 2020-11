Découvrez notre test de Bugsnax, le premier jeu décalé de cette next-gen

C’est sans doute l’une des annonces les plus surprenantes de l’événement « The Futur of Gaming » en juin 2020 pour dévoiler les premiers jeux de la PS5, mais également le design des deux consoles (normale et Digital Edition). Vers la fin de la soirée, le nouveau jeu de Young Horses est annoncé avec une sortie prévue pour la fin de l’année sur PS5 et PC. Ce jeu ? C’est Bugsnax.

Un jeu avec une direction artistique assez décalée qui nous plonge dans une île mystérieuse où l’objectif est d’aider ses habitants, d’enquêter sur une étrange disparition et sur des créatures qui portent le nom de Bugsnax. Un genre de Pokémon/Pokémon Snap assez curieux où les habitants de l’île vont même se transformer en nourriture au fur et à mesure que vous leur donnez à manger.

Oui, présenté comme cela c’est assez étrange. Donc le mieux est de nous plonger un peu plus dans l’aventure et voir ce qu’il en est réellement.

Bienvenue sur l’île aux Zenkas

L’histoire de Bugsnax commence sur un bateau volant aux abords de l’île aux Zenkas. Un lieu mystérieux qui renferme un secret inconnu dont la journaliste Lizbert Mégafig compte bien percer afin de sortir un article historique. Selon cette dernière, l’île serait peuplée d’étranges créatures mi-insecte, mi-snack : Les bugsnax.

Dès les premières minutes, vous comprenez qu’effectivement, l’île aux Zenkas est assez bizarre : En plus des bateaux, les pizzas volent aussi, la terre tremble et les montagnes s’effondrent. Rien que ça. Hélas, le navire va heurter une falaise, nous allons tomber de ce dernier et perdre connaissance.

C’est l’occasion de nous plonger dans nos souvenirs et nous rappeler que notre rédactrice en chef n’est pas réellement satisfaite de notre travail. Cette dernière n’est pas non plus enthousiaste à l’idée de nous envoyer dans une nouvelle expédition, et ce voyage sur l’île aux Zenkas sera notre dernière chance. Nous devons revenir avec le scoop de l’année et le secret de l’île, sinon c’est le licenciement.

En reprenant nos esprits, nous apprenons que nous ne sommes pas Lizbert Mégafig mais son assistant. La journaliste est portée disparue sur l’île. C’est alors que commence l’aventure Bugsnax par la rencontre du premier habitant : Filbo. Ce dernier est le maire du village Snaxburg. Il a besoin d’aide pour se nourrir mais aussi pour faire revenir tous les habitants qui ont déserté son village. Filbo vous promet également de nous apporter son aide pour retrouver Lizbert Mégafig. Ça promet.

Attrapez-les tous ! (les Bugsnax)

Il faudra compter sur environ cinq à sept heures pour en venir à bout de Bugsnax. Le jeu va être assez répétitif puisque tout au long de votre aventure vous allez devoir aider des habitants dont les principaux objectifs seront de capturer les fameuses créatures. Un genre de Pokémon low-coast sans les combats.

Pour cela, vous allez avoir à votre disposition plusieurs « armes » et autres pièges pour venir à bout des différents bestiaux disponibles dans le jeu. Un lance-sauce pour arroser les créatures de ketchup. Un attrape-Snax pour capturer les Bugsnax de petites tailles, ou encore l’entraveur qui barre la route à la plupart des créatures. Il s’agit des pièges les plus utilisés dans le jeu, mais à certaines occasions, vous aurez la possibilité d’utiliser d’autres pièges un peu plus « rares ».

Une fois que vous avez attrapé les insectes au nom assez étrange, vous allez pouvoir les collectionner dans un livre qui va tous les référencer (là encore, un genre de Pokedex mais en version papier). Prêt à partir à la chasse aux fraiserons, scaraburgers, carapommes, ananaraignées ou bien encore tartinions ?

L’idée sera donc de collectionner toutes les bêtes, mais aussi de les donner à manger aux habitants de l’île pour les faire revenir à Snaxburg et ramener la vie dans ce village. Petite particularité, dès qu’un habitant mange des Bugsnax, il se transforme peu à peu en nourriture.

Outre le côté très décalé, faire manger les habitants de l’île et les transformer en nourriture ne changera rien à votre aventure. On aurait aimé que cela apporte un petit plus au jeu, mais non. C’est juste assez drôle de voir des habitants avec un bras en forme de frites, une jambe en fraise ou encore un nez en forme de pastèque mais rien de plus.

Vous allez devoir visiter l’île et ses différents lieux, comme la plage de sable fin, en passant par les forêts, les prairies ou encore le pic montagneux enneigé. Forcément, chaque lieu et environnement proposeront leur lot de créatures qu’il ne sera pas possible de trouver ailleurs.

Le meilleur chasseur de Bugsnax

Derrière son côté enfantin et décalé, Bugsnax vous demandera tout de même un peu de stratégie pour attraper certaines créatures. Parfois, poser un piège et se cacher dans les hautes herbes ne suffira pas. Il faudra ruser et piéger les insectes, avec un résultat qui dépendra beaucoup de la chance ou des bugs (en même temps, nous sommes dans bug…snax).

Mais à chaque capture, nous allons devoir trouver des moyens d’arriver à nos fins. Affaiblir ou étourdir une créature à l’aide d’une autre, patienter et déclencher le piège au bon moment, ou encore appâter et attirer une créature grâce au lance-sauce, le jeu a la particularité de nous proposer plusieurs alternatives. Le dernier objectif sera de vous dépêcher de récupérer votre piège puisque le Bugsnax reste piéger seulement quelques secondes.

Tout l’intérêt du titre sera donc de réussir les captures, de les enchaîner pour pouvoir rendre service aux habitants qui vont peu à peu revenir habiter le village de Snaxburg. Ce qui est vraiment sympa, c’est de voir ce village fantôme devenir peu à peu une petite ville animée. Les personnages du jeu sont d’ailleurs plutôt intéressants, bien écrits et cela tranche avec ce côté très décalé et enfantin du jeu.

Mon avis sur Bugsnax

C’est donc un jeu assez spécial qui est proposé (gratuitement jusqu’en janvier) sur le PlayStation Store pour tous les joueurs PS5. Il faudra tout de même compter sur un tarif fixé à 19,99€ pour les joueurs PC. Un jeu qui sera spécialement destiné aux enfants et qui pourra les occuper pendant quelques heures.

La direction artistique est assez insolite et ne plaira pas à tout le monde, avec un jeu sympathique les premières minutes, mais vite répétitif. De plus, Bugsnax est loin d’être irréprochable techniquement avec quelques bugs et des temps de chargements qui sont toujours présents lorsque nous changeons de zones sur cette petite map en open-world.

Point positif, le jeu met en avant les fonctionnalités de la DualSense et c’est assez plaisant. Mais là encore, ce n’est pas non plus fou comparé à Astro Playroom, mais tout de même, c’est toujours plus que Spider-Man Miles Morales ou Sackboy A Big Adventure.

Un jeu qui mérite le coup d’œil si vous avez des enfants et que vous êtes sur PS5 puisqu’il est offert. Mais il n’en restera pas une expérience inoubliable non plus.