Découvrez notre test de Twin Mirror, le thriller surprenant des français de chez Dontnod Entertainment

EEn activité depuis 2008, le petit studio indépendant français Dontnod Entertainement n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des années avec des productions de qualité. C’est en 2015 avec l’excellent jeu narratif Life is Strange que le studio va clairement se faire connaître du grand public avant de réitérer l’exploit avec Life is Strange 2 en 2019.

Cette année, après une entrée en bourse, le studio multiplie les projets et va sortir pas moins de deux jeux en trois mois. Tell Me Why en septembre (que nous avons pu tester sur Presse-citron), ainsi que Twin Mirror le 1er décembre dernier. Seulement cinq jeux à leur actif, mais déjà parmi les grands, Dontnod Entertainement va terminer l’année en beauté avec leur sixième production. Est-ce une nouvelle fois un petit chef-d’œuvre ?

Affronter notre passé et assumer nos choix

Twin Mirror nous plonge dans la peau de Samuel « Sam » Higgs, un journaliste qui ne vit pas sa meilleure vie. Tourmenté, c’est une personnalité complexe qui a quitté sa ville natale de Basswood depuis 2 ans suite à une rupture difficile et un article qui lui a valu de nombreuses critiques et pas mal de haine d’une grande partie de la ville.

En effet, Basswood est une petite ville minière dans l’État de Virginie-Occidentale. La plupart des habitants vivent de cette activité minière. Mais après un grave accident, Sam enquête et réalise un article salvateur qui va avoir pour conséquence de faire fermer la mine de Basswood provoquant une hausse importante du chômage. Entre la haine des habitants et la fin de sa relation avec Anna, une jeune femme dont il est éperdument amoureux, Sam, décide de tout quitter. Son meilleur ami Nick, sa filleule Joan, le peu d’amis qui lui reste pour vivre une autre vie loin de Basswood.

Sam s’était juré de ne plus revenir dans sa ville natale qui lui a tant apporté de malheur. Pourtant, l’histoire débute au moment où notre cher Samuel est sur le chemin du retour. Hélas, ce n’est pas vraiment pour son grand plaisir étant donné qu’il revient pour enterrer son meilleur ami Nick qui est décédé au cours d’un mystérieux accident de voiture. Sam va devoir faire face à son passé et à ses choix douteux qui l’ont poussé à partir du jour au lendemain sans prévenir personne et sans donner signe de vie depuis deux ans.

Les pouvoirs du palais mental

Twin Mirror sera un jeu qui va beaucoup parler aux fans de la série « Sherlock » avec Benedict Cumberbatch. Puisque Sam est doté de faculté de déductions très spéciales. Il s’agit d’un personnage à part qui a toujours eu un lien avec son esprit de manière assez intrigante. C’est pourquoi il est considéré comme « bizarre » par la plupart des gens qui ont pu le côtoyer. Lorsque Sam se met à communiquer avec lui-même, il se déconnecte de la réalité pour se focaliser sur ses pensées et ses souvenirs. Il entre ainsi dans « son palais mental ». C’est d’ailleurs l’un des grands intérêts au niveau du gameplay dans ce titre.

En effet, Twin Mirror reprend clairement le procédé de la plupart des jeux narratifs de Dontnod (que ce soit Life is Strange ou Tell Me Why). Nous nous retrouvons dans un jeu de couloir avec des zones ouvertes où vous allez devoir interagir avec des éléments, de nombreux objets ou avec plusieurs personnes pour enquêter et arriver à vos fins.

Vous allez devoir faire des choix qui auront des conséquences au fil de l’aventure et qui vous permettront de résoudre le mystère que vous essayez de percer. Si dans Life is Strange la particularité était de pouvoir contrôler le pouvoir de Max (dans le premier épisode) ou de Daniel (dans le second opus). Que l’on pouvait faire appel aux dons de télékinésie d’Alyson et Tyler dans Tell Me Why. Il sera possible de vous plonger dans les pensées de Sam dans cette nouvelle production.

Cela va se faire de trois manières. Dans un premier temps, lorsque Sam visite des lieux ou tombe sur d’anciens objets qui vont lui rappeler des souvenirs. Vous pourrez alors entrer dans son palais mental pour pouvoir revivre les moments en questions qui pourront (ou non) faire avancer notre quête.

Mais d’ailleurs… C’est quoi un « Palais Mental » ? Il est vrai que pour certains, cette expression est peut-être inédite. Un « Palais Mental » est un procédé permettant à des individus de tout mémoriser dans leur vie. Il s’agit d’une technique de mémorisation assez complexe permettant de « ranger » et de « classer » ses souvenirs mêmes les plus lointains pour ne rien oublier.

La seconde manière d’utiliser le palais mental de Sam sera en cas de perte de mémoire. En tant qu’individu complexe, il arrivera à Sam d’avoir des moments de panique, de se perdre dans sa tête ou d’avoir des trous noirs. Il faudra alors plonger dans son esprit et parvenir à résoudre de petites énigmes pour retrouver notre calme et notre mémoire.

Enfin, la dernière manière d’utiliser le palais mental sera pour les talents de déductions de Sam. En effet, ce dernier pourra faire appel à son don pour reconstituer des scènes et avancer dans son enquête.

La première étape sera donc de faire le tour des différents lieux pour relever des indices afin de pouvoir trouver des réponses. Vous allez ensuite pouvoir entrer dans le palais mental de Sam en appuyant sur la touche « R1 » et naviguer dans ses souvenirs pour choisir entre plusieurs scénarios. Le but sera donc de reconstituer la scène exacte des événements qui se sont passés (lorsque Sam a un trou de mémoire) ou reconstituer la scène des événements probables en fonction des indices que vous avez trouvés.

Au fil de l’aventure, les éléments vont commencer à s’assembler et vous allez grandement avancer dans votre quête pour percer le secret de Basswood, mais aussi sur le passé de Sam.

Techniquement fébrile

La mise en scène, la narration, l’intrigue, la construction des personnages, ou encore les graphismes de Twin Mirror n’ont pas à rougir pour un jeu de cette ampleur. Comme souvent, Dontnod Entertainement nous séduit avec des séquences dont seuls eux ont le secret et cela fonctionne. Hélas, c’est sur d’autres points que Twin Mirror va nous faire grincer des dents.

Tout d’abord sur la durée et le nombre de temps de chargement qui sont beaucoup trop nombreux. Le simple fait d’entrer dans un bâtiment vous obligera à patienter plusieurs longues secondes pour poursuivre votre aventure. Lorsque vous changez de chapitre, vous aurez d’autres chargements qui seront vraiment longs.

L’autre point sur le point technique c’est de voir que le jeu a quelques difficultés à faire charger toutes les textures au moment de changer de lieux ou de scènes. Rien de bien méchant, mais c’est tout de même présent.

Autre point négatif, Twin Mirror ne vous occupera que cinq petites heures si vous prenez bien le temps de fouiller chaque recoin des lieux et d’interroger toutes les personnes qui croiseront votre route. C’est effectivement peu (trop peu) et l’on aurait vraiment aimé prolonger notre aventure à Basswood pour deux ou trois heures supplémentaires. Fort heureusement, le jeu est proposé au prix de 29,99€ (seulement en version digitale).

Mon avis sur Twin Mirror

Avec Twin Mirror, Dontnod Entertainment nous livre une nouvelle fois un joli récit avec une intrigue qui va nous tenir en haleine seulement quelques heures (malheureusement). Mais encore une fois, les Français de chez Dontnod nous emmènent dans une enquête prenante qui aborde un thème rarement exploité dans le jeu vidéo. Un bon petit jeu pour cette fin d’année qui plaira à tous les passionnés du studio ou aux joueurs qui aiment les enquêtes et les jeux narratifs. Nous regretterons cependant que le jeu n’exploite pas assez ses bonnes idées. Car oui, cinq heures c’est beaucoup trop court !