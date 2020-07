Découvrez Talkspirit, alternative Made in France de Slack et Microsoft Teams

Talkspirit, c’est une plateforme qui permet de mettre en place toutes les fonctionnalités nécessaires à un travail d’équipe performant. Regroupant tous les atouts d’un réseau social d’entreprise et d’une plateforme collaborative, la solution compte aujourd’hui plus de 500 clients et 150 000 utilisateurs. Que vous soyez une entreprise, une collectivité ou une association, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 30 jours pour vous faire un avis sur Talkspirit.

Essayer gratuitement Talkspirit

Avec l’essor du télétravail, Talkspirit vient de lancer de nouvelles fonctionnalités, qui renforcent encore plus sa position de challenger Made in France de Microsoft Teams et Slack.

Comment fonctionne Talkspirit ?

Talkspirit est accessible partout. Navigateur, application Mac, Windows, Linux, iOS, Android, vous avez le choix, et surtout la flexibilité qui va avec. C’est une plateforme complète pour la communication et la collaboration d’équipe, avec des fonctionnalités nativement intégrées entre elles (pas de données dispersées, toutes les informations rassemblées et accessibles en un seul endroit). Toutes les données sont hébergées en Europe, sur des serveurs OVHcloud. Voici ses principales fonctionnalités.

Page d’accueil

Vous paramétrez et composez la page d’accueil de votre plateforme Talkspirit selon vos besoins. Ainsi, cela vous permet de mettre en avant les projets, les informations et les actualités importantes, auprès de tous les utilisateurs de la plateforme.

Communication

Dans Talkspirit, un système de tchat et de visioconférence sont nativement intégrés. Pratiques pour la communication instantanée, ces outils sont couplés à d’autres fonctionnalités de partage d’informations qui permettent de garder une trace des échanges et des itérations.

Pour ce faire, la plateforme permet la création de groupes et de chaînes, pour le suivi par métier ou par projets. Vous avez donc la possibilité de suivre chaque publication dans des fils de discussion. Les formats enrichis comme les sondages et les galeries sont aussi de la partie, pour gagner en efficacité.

Gestion des tâches

Qu’elles soient individuelles ou par projets, le suivi des tâches est simple et efficace sur Talkspirit. Vous pouvez assigner une ou plusieurs personnes sur chacune d’elles, créer des check-lists. Une vue globale vous permet également de suivre les progrès au fur et à mesure du temps, pour connaître votre efficacité et celle de votre équipe.

Calendriers partagés

C’est une force de Talkspirit. Dans les différents projets, des calendriers partagés sont présents. Ils vous permettent de facilement gérer vos réunions, rendez-vous et événements importants.

Stockage et gestion des documents

La grande nouveauté de l’été 2020 chez Talkspirit, c’est l’intégration d’OfficeNow : une suite bureautique collaborative open-source nativement intégrée, et hébergée (comme toutes les données de Talkspirit), sur des serveurs européens OVHcloud, la licorne française.

Sans sortir de l’outil, vous avez accès à une suite bureautique complète, comprenant feuilles de calcul, traitement de texte, et diaporama. Vous pouvez éditer chacun des fichiers à plusieurs, et les annoter. Cette intégration vous permet donc de tout regrouper au même endroit, et ne pas avoir à recourir à des services tiers comme Google Drive.

En parlant de drive, Talkspirit propose aussi le stockage de fichiers en illimité.

Une plateforme complète, et ouverte sur l’extérieur

Point capital de Talkspirit, son intégration avec des outils tiers comme Trello, Github, Zendesk ou Google Drive. Cela vous permet, en cas de dépendance aux solutions partenaires, de faciliter la communication entre les différentes plateformes.

En plus des membres de votre espace, Talkspirit vous permet d’inviter des « guests » dans certains groupes ou projets. Qu’ils soient vos clients, prestataires ou partenaires, ils auront accès uniquement aux données nécessaires.

Ce ne sont qu’une petite partie des fonctionnalités proposées par la plateforme, et les possibilités de personnalisation sont nombreuses, avec notamment la présence d’une API. Pour vous faire un avis complet, vous avez 30 jours d’essai gratuit pour mettre en place Talkspirit.

À l’issue de l’essai, si la plateforme vous convient et que vous souhaitez continuer de l’utiliser : comptez 4€ par mois par utilisateur (dans le cadre d’une licence annuelle), ou 5€ (dans le cadre d’une licence mensuelle).

Essayer gratuitement Talkspirit