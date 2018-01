Découvrez toutes les actions disponibles sur Google Assistant

Alors que Google Assistant arrive sur encore plus d’appareils, les fonctionnalités de l’assistante virtuelle de Google sont de plus en plus nombreuses. Et il est quasiment impossible de toutes les connaitre.

De ce fait, pour nous aider à trouver les fonctionnalités dont nous avons besoin, Google a profité du CES de Las Vegas pour annoncer un nouveau site web qui répertorie toutes les « actions » disponibles.

We're introducing a new way to talk about all you can do with your #GoogleAssistant: Actions. It's the simplest way to get things done. Explore over a million Actions with #HeyGoogle → https://t.co/fNQmaeFGeU pic.twitter.com/NrB4eyTO7s

— Google (@Google) January 9, 2018