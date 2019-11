Un battle-royale à 200 joueurs pour Call of Duty Modern Warfare ?

Depuis plusieurs années maintenant, avec la montée en puissance des jeux comme DayZ, Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG), ou bien entendu Fortnite, le genre des « Battle Royale » remporte un succès fou dans le jeu vidéo. Un concept largement inspiré de la saga Hunger Games où le but est d’être le dernier survivant.

Ainsi, 100 joueurs s’affrontent en espérant être le dernier en vie et remporter la victoire. Devant un tel succès, les gros blockbusters n’ont pas mis longtemps avant de s’y mettre à l’image de Battlefield V avec Electronic Arts et Call of Duty Black Ops IIII l’année dernière du côté d’Activision. Cependant, ce ne fut pas la même réussite.

Alors, on pensait qu’Activision allait revenir aux sources grâce à un très bon Call of Duty Modern Warfare et le retour de sa campagne solo (qui avait été abandonnée dans Black Ops IIII). Il y a trois mois, de premières rumeurs commençaient à suggérer l’arrivée d’un stand alone (l’ajout d’un DLC sans avoir besoin d’avoir le jeu d’origine) quelques mois après la sortie de Modern Warfare qui rajouterait un mode Battle Royale. Voilà que cette rumeur revient avec de nouveaux arguments !

Un mode Battle Royale à 200 joueurs pour Modern Warfare !

D’après un utilisateur des célèbres forums Reddit, un mode Battle Royale serait bien en approche d’après les informations qu’il a pu trouver. Un mode qui regrouperait pas moins de 200 joueurs en simultanés, sur une gigantesque map réunissant toutes celles des modes Ground War et Spec Ops. Une multitude d’informations accompagnent son post comme :

La possibilité de jouer en solo, en duo ou en escouade de quatre, que ce soit en public ou en privé.

Un système de loot

La liste des 15 zones

La liste des 6 points d’intérêt

La présence d’un lobby d’avant-match

Le temps de repos

Les différentes missions pouvant être réalisées

Et bien plus encore sur le post d’origine à cette adresse (en anglais seulement).

De plus en plus de rumeurs se propagent donc autour d’un mode Battle Royale pour Call of Duty Modern Warfare. Pour rappel, les rumeurs de cet été annonçaient une sortie pour le début d’année 2020. En attendant, n’hésitez pas à lire ou relire notre test de ce Call of Duty Modern Warfare qui signe le grand retour aux sources de la licence.