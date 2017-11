Dépolluer la planète, c’est simple comme un Swipe droit avec Cleanfox

Cleanfox vient de réaliser une grosse actualisation de son service qui devrait ravir toutes les personnes soucieuses de l’environnement et en quête de solutions même les plus infimes pour réduire leur empreinte écologique. Comme le dit le dicton, ce sont les petits ruisseaux qui alimentent les grosses rivières et lorsqu’il s’agit de réduire la pollution numérique, chaque astuce est bonne à prendre et Cleanfox est justement l’une d’entre elles.



Avant de commencer, Cleanfox, c’est quoi en fait ? Le service Cleanfox est une application web et mobile gratuite, qui détecte les newsletters afin de permettre aux utilisateurs de les supprimer et de se désabonner d’un simple clic. Pour résumer, Cleanfox permet de faire un gros ménage sur sa boîte mail.

Nettoyer sa boîte mail est un geste important pour réduire la pollution

Il s’agit d’une réelle nécessité car juste pour information, un mail génère 10 grammes de CO2 par an et certaines newsletters génèrent parfois des centaines de mails par an, que l’on s’est habitué à ne pas effacer. Ce simple mauvais réflexe est un poids considérable pour notre planète. Stocker un mail sur des serveurs dépense de l’énergie inutilement, parfois pendant des dizaines d’années et sur plusieurs serveurs répartis dans le monde pour les sauvegardes…Pour peindre un tableau encore plus sombre, le volume de données stockées double tous les 2 ans.

Juste pour matérialiser la pollution numérique que crée internet et pour ne pas penser qu’il s’agit d’une mesurette insignifiante, si internet était un pays, il serait le 6ème plus gros consommateur d’énergie au monde.

Edouard Nattée (CEO de Cleanfox) et toutes son équipe ont donc décidé de s’attaquer à ce problème avec ferveur et ce dernier précise : » Nous tenons à inscrire notre technologie au service de l’environnement. Avec notre appli tech for good, nous voulons poursuivre le combat contre la pollution numérique en nous investissant pour la reforestation« , ajoutant : » Le numérique est un levier majeur pour sensibiliser les citoyens aux enjeux écologiques. Cleanfox est le seul outil qui concilie efficacité et réduction de l’empreinte carbone. La meilleure façon de faire des progrès environnementaux est de prendre pleinement en compte les intérêts individuels. Parce qu’elle est intuitive et gratuite, Cleanfox touche le plus grand nombre de personnes. ”

Il semble que les internautes répondent plutôt positivement à l’appel puisque pour le moment plus d’un million d’utilisateurs font confiance à Cleanfox pour faire un brin de nettoyage dans leurs boîtes mails. En seulement un an, Cleanfox a permis de supprimer plus de 500 millions de mails, ce qui représente tout de même 5 000 tonnes d’émissions de CO2 évitées ! Et évidemment, ce n’est qu’un début car Cleanfox sort une version plus aboutie justement aujourd’hui, afin de simplifier la procédure de suppression, en s’inspirant de… Tinder !

Supprimer des newsletters se transforme en plantations d’arbres bien réelles à l’autre bout du monde

En effet, devant le succès des Swipe, l’entreprise a décidé qu’il était judicieux de proposer une solution au goût du jour pour se débarrasser d’un mail: “Nous perdons trop de temps avec des tâches qui doivent être automatisées. Avec Cleanfox, appli gratuite, responsable et utile, l’utilisateur peut mieux s’organiser en nettoyant sa boîte mail tout en protégeant la planète. Parce qu’elle est intuitive et gratuite, elle touche ainsi le plus grand nombre ”. Un swipe gauche permet donc de supprimer ses mails et un swipe droit de se désabonner d’une newsletters, il n’est donc plus nécessaire de se rendre sur chaque newsletter pour se désabonner manuellement… Difficile de faire plus simple !

L’entreprise est également très investie dans la lutte contre la pollution et met les utilisateurs à contribution, car pour doubler les efforts et inverser la tendance, Cleanfox a noué un partenariat avec l’organisation internationale WeForest. L’application gratuite reverse une partie de ses revenus, pour planter des arbres afin de favoriser la reforestation en Zambie. De plus, chaque utilisateur qui parraine une autre personne plante un arbre et s’engage ainsi pour la reforestation. Vos mails supprimés réduisent les dépenses énergétiques globales mais en plus se convertissent en plantations de vrais arbres ! Une attention que tous les écolos geek sauront apprécier, car l’application est résolument verte.

Si l’idée vous séduit, téléchargez Cleanfox sur votre iPhone ou sur un smartphone sous Android.