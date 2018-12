La dernière mise à jour de Windows fait crasher des ordinateurs Lenovo

Windows, le système d’exploitation de Microsoft, est le logiciel le plus utilisé dans le monde, loin devant tous ses autres compétiteurs. Pourtant, il est aussi réputé pour être l’un des plus détestés. Souvenez-vous : en octobre dernier, lors de la mise à jour de Windows 10, un sérieux bug avait touché de nombreux utilisateurs, et Redmond s’était attiré la foudre de bon nombre de clients.

La tendance semble malheureusement loin de s’inverser, puisque les propriétaires d’un ordinateur conçu par Lenovo risquent en ce moment même de ne plus pouvoir utiliser leur PC en installant la dernière version que leur propose Windows Update.

Quels sont les ordinateurs Lenovo en danger ?

Si votre machine a été fabriquée par la marque chinoise partenaire de Microsoft, voici ce qu’il faut savoir pour éviter tout problème. Tout d’abord, vérifier le modèle de votre ordinateur ; s’il dispose de moins de 8 Gb de RAM, alors il faut absolument éviter d’installer la mise à jour KB44832229.

Celle-ci prévoit de résoudre un problème lié à Internet Explorer, mais après installation, elle bloque complètement l’accès à votre périphérique en le rendant inutilisable. Le souci devrait rapidement être réglé par les développeurs de la firme de Sundar Pichai, selon les dernières informations qu’elle a communiquées.

Comment réparer un ordinateur Lenovo infecté par cette mise à jour ?

Si toutefois vous lisez cet article sur mobile après avoir fait crasher votre ordinateur, pas de souci, des solutions existent. La première consiste à entrer dans le menu UEFI afin de désactiver l’allumage sécurisé. Si toutefois le disque est crypté, la manoeuvre promet d’être plus ardue.

Sachant que les mises à jour sont souvent réglées par défaut sur le paramètre « installation automatique », il y a de fortes chances que le nombre de victimes augmente chaque jour : parlez-en donc à votre entourage qui évolue sur Lenovo ! Il serait dommage de voir des heures de travail perdues à cause de ça.

Source