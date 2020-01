Des batteries Tesla utilisées pour dessaler l’eau en Afrique

Fin 2019, l’entreprise Tesla a énormément fait parler d’elle notamment avec l’annonce de son tant attendu Cybertruck. On a d’ailleurs déjà aperçu le Cybertruck dans le dernier clip de Travis Scott. Cependant, si Tesla est connue pour son activité dans le secteur automobile, ses batteries électriques peuvent également servir dans d’autres cas de figure.

L’organisation GivePower vient d’ouvrir une nouvelle usine de dessalement de l’eau en Afrique, et pour mener à bien ce projet, GivePower a tenu à utiliser des batteries Tesla ainsi que l’énergie solaire pour fournir en eau potable plusieurs milliers de personnes.

Ce système est pour le moment mis en place dans un premier village du Kenya, appelé Kiunga. Ici, les habitants étaient auparavant obligés de s’abreuver dans des puits d’eaux salées, sans parler des eaux contaminées. Cependant, le dessalement des eaux est un processus qui demande d’énormes quantités d’énergie qui sont difficiles à trouver dans ces régions où les pannes d’électricité sont fréquentes.

Pour y parvenir, GivePower a donc développé un système basé sur l’énergie solaire pour faire fonctionner les batteries Tesla, afin de faire fonctionner le processus de dessalement des eaux.

« Le système utilise des panneaux solaires qui produisent 50 kilowatts d’énergie, l’énergie est stockée par deux batteries Tesla haute performance, et il utilise deux pompes à eau qui fonctionnent 24 heures par jour. » Explique GivePower.

En fonctionnant en continu, 24h/24, ce système est capable de produire près de 70 000 litres d’eau potable par jour. Une quantité largement suffisante pour ce village et bien plus encore. De plus, il semblerait que l’eau produite par cette installation soit de meilleure qualité que celle en provenance d’une usine de dessalement d’eau classique. Elle ne produit aucun résidu et autres substances polluantes.

Devant cette réussite, GivePower estime qu’elle est capable de reproduire ce type d’installations dans d’autres villages qui ont aussi besoin d’eau potable. Tesla oeuvre pour diverses autres problématiques de ce type en Afrique et dans le reste du monde. La société américaine en en train d’installer près de 520 Powerwalls afin de maintenir la fiabilité du courant et du réseau internet.