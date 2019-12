Vidéo : Elon Musk en Tesla Cybertruck dans les rues de Los Angeles

Le Tesla Cybertruck dans les rues de LA

Il y a quelques jours, Tesla a levé le voile sur son étonnant Cybertruck, un véhicule électrique au look juste improbable, mais qui n’a pas empêché le constructeur d’enregistrer plus de 200 000 précommandes en quelques jours. Ce week-end, certains automobilistes de Los Angeles ont pu voir déambuler dans les rues le pick-up électrique de Tesla, avec au volant un certain… Elon Musk !

En effet, Elon Musk s’est visiblement amusé à rouler près de l’aéroport de Los Angeles ce week-end, attisant ainsi la curiosité de nombreux automobilistes. L’un d’entre eux a d’ailleurs tenu à immortaliser ce moment en vidéo, l’occasion de découvrir une signature lumineuse légèrement modifiée à l’avant, avec une barre lumineuse toujours présente, mais des phares un peu plus imposants à chaque bout.

A noter que ce même Tesla Cybertruck a plus tard été repéré sur le parking d’un restaurant japonais, le Nobu, qui appartient en partie à un certain Robert de Niro. C’est Kia qui appréciera la publicité… Selon TMZ, le véhicule n’a pas été confié à un voiturier « classique », et c’est bien un employé de Tesla qui attendait le Cybertruck sur le parking du restaurant. Pas fou Elon !

Toujours selon le média américain, Elon Musk n’était pas seul à bord du Cybertruck, loin de là, puisqu’une photo permet de découvrir pas moins de six personnes à bord, avec trois personnes à l’avant et trois personnes à l’arrière. Rappelons que le Tesla Cybertruck n’est pas attendu sur les routes avant la fin de l’année 2021, avec un prix de vente qui démarrera à un peu moins de 40 000 dollars. Un véhicule d’ores et déjà très prisé, qui rejoindra également la flotte de diverses polices dans le monde, avec des exemplaires prévus au Mexique, mais aussi à Dubai.