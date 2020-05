Des caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20 fuitent, quelles nouveautés ?

Dans une récente interview, le YouTubeur Greggles TV s’est entretenu avec Ross Young, un analyste à l’origine de plusieurs fuites partagées sur Twitter au sujet des prochains Samsung Galaxy Note 20.

Un nouveau capteur pour le Samsung Galaxy Note 20 ?

À l’occasion de cette vidéo, Ross Young a indiqué que le Galaxy Note 20 pourrait se doter d’un nouveau lecteur d’empreintes digitales. Baptisé 3D Sonic Max, il augmenterait la zone de détection à 17 fois ses limites actuelles (sur les Samsung Galaxy S20). Ce n’est pas tout, car il aurait aussi la capacité de détecter non pas une, mais deux empreintes à la fois.

L’analyste a également évoqué le Samsung Galaxy Note 20+ en indiquant qu’il aurait quelques points communs avec le Note 20, à l’exemple de la présence de 16 Go de RAM. Le Note 20+ se distinguerait toutefois avec une batterie de 5 000 mAh, contre 4 300 mAh pour le Galaxy Note 10+ et une estimation à 4 000 mAh pour le Note 20.

Quelques jours plus tôt, Ross Young avait indiqué qu’il supposait que le Galaxy Note 20 embarquerait un écran OLED de 60 Hz tandis que le Note 20+ pourrait utiliser un écran OLED LPTO 120 Hz, une technologie qui pourrait favoriser l’économie d’énergie sur le nouveau téléphone haut de gamme.

Pour l’instant, la date de sortie des nouveaux téléphones n’est pas officielle, mais ce dernier suppose que la présentation aura lieu durant le mois d’août. À cette occasion, le constructeur coréen pourrait également dévoiler le Samsung Galaxy Fold 2, indique l’analyste. Par la suite, les Galaxy Note 20 pourraient être disponibles fin août ou début septembre.

Il est également possible que Samsung ne dévoile par de Galaxy Note 20 Ultra cette année, là où la marque a dévoilé une version Ultra de son Galaxy S20 il y a quelques mois. On peut donc supposer que l’événement se concentrera sur l’officialisation du Galaxy Fold 2 ainsi que des Note 20 et Note 20+.

Il faudra encore attendre quelques mois au minimum, car Samsung n’a pas officialisé cette information signée Ross Young.