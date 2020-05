Il n’y aurait pas de Samsung Galaxy Note 20 Ultra

En début d’année, Samsung a impressionné le monde de la tech en présentant le Samsung Galaxy S20 Ultra. Il s’agit du modèle le plus cher de sa nouvelle génération de smartphones premium et l’appareil se distingue par sa combinaison de caméras impressionnante sur le dos (dont une caméra principale de 108 mégapixels et un zoom x100).

Mais il est possible que les fans des smartphones Galaxy Note ne se soient pas précipités sur le S20 Ultra, attendant que Samsung sorte un Galaxy Note 20 Ultra (avec des caractéristiques similaires + un stylet et un écran plus grand). La mauvaise nouvelle, c’est que d’après une nouvelle rumeur, Samsung n’aurait l’intention de sortir qu’un Galaxy Note 20 et un Galaxy Note 20+, mais pas de Galaxy Note 20 Ultra.

Cette nouvelle rumeur est évoquée par un article d’Android Authority, qui relaie une série de tweets de Ross Young, le patron de l’entreprise Display Supply Chain Consultants.

No Note 20 Ultra. Note 20 and 20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Pas de Note 20 Ultra ?

Pour le moment, on ne sait pas ce que cela implique pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20+. Est-il possible que le Note 20+ soit finalement assez proche des caractéristiques du S20 Ultra (avec sa caméra de 108 mégapixels) ? Pour le moment, on n’en sait rien. Et comme les informations ci-dessus ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont pour le moment à considérer avec une extrême prudence.

Sinon, on notera que dans un autre tweet, Ross Young donne quelques informations présumées sur l’écran du Galaxy Note 20+. D’après celui-ci, le Note 20+ aurait un écran de 6,87 pouces, une résolution de 3 096 x 1 444, et un ratio de 19,3 :9. Le taux de rafraichissement serait de 120 Hz, avec une implémentation qui permettra de minimiser la consommation d’énergie.

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Normalement, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20+ devrait arriver au second semestre 2020. Et d’après certaines rumeurs, il est possible que Samsung profite de l’évènement de présentation de ses nouveaux Galaxy Note pour aussi dévoiler de nouveaux smartphones pliables : un successeur du Galaxy Fold, et probablement aussi une version moins chère de celui-ci.