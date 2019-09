Des « centaines » d’applications déjà optimisées pour le Galaxy Fold (selon Samsung)

Le plein d’applications pour le Galaxy Fold de Samsung

Il y a quelques mois, Samsung annulait au dernier moment le lancement de son smartphone Galaxy Fold, la faute à de sérieux soucis de conception. A l’occasion de l’IFA 2019, Samsung a tenu à corriger le tir, en annonçant la disponibilité de son smartphone pliable pour le 18 septembre en France. Evidemment, le Galaxy Fold proposera des applications optimisées, pour tirer pleinement profit de son côté « pliable« . C’est en tout cas ce que promet le constructeur.

En effet, Samsung annonce avoir oeuvré depuis de longs mois maintenant avec Google et différents partenaires, pour permettre à de nombreuses applications Android d’être pleinement compatibles avec le Galaxy Fold. Ainsi, selon le géant coréen, « des centaines d’applications ont été optimisées pour le Galaxy Fold, avec notamment Amazon Prime Video, Facebook, Microsoft Office, Spotify, Twitter… »

Reste à savoir comment sont « optimisées » les applications en question, Samsung étant resté relativement flou à ce sujet. De leur côté, les développeurs promettent de « nouvelles expériences« , des « interfaces innovantes« , une « nouvelle forme de productivité« , mais sans réellement donner de détails concrets.

Evidemment, grâce à son grand écran Infinity Flex de 7,3 », le Samsung Galaxy Fold permet un multitâche avancé, avec la possibilité d’ouvrir par exemple trois application simultanément. L’App Continuity permet elle aussi de profiter de certaines fonctionnalités « inédites« , comme le fait de filmer avec le smartphone replié, avant de déplier le smartphone pour visualiser aussitôt ses captures sur grand écran.

Déjà en rupture de stock ?

Un Samsung Galaxy Fold qui arrive en boutiques dans une petite semaine donc, et qui sera livré avec une paire de Galaxy Buds, un étui de protection, et même une garantie Samsung Care +. Un smartphone qui sera affiché en France, au tarif de 2020 euros tout de même, mais ce qui n’empêche pas le Galaxy Fold d’être d’ores et déjà en rupture de stock.