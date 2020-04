Des chercheurs ont créé une cour de justice digitale qui fonctionne en combinant IA et blockchain

Et si un algorithme permettait de régler les conflits judiciaires autour des contrats commerciaux ? C’est l’idée poursuivi par des chercheurs de l’Université de Tokyo et de l’Université de la Colombie-Britannique. L’idée des scientifiques est de créer un tribunal numérique qui s’appuie sur la blockchain et l’intelligence artificielle pour faire gagner beaucoup de temps et d’argent aux parties.

Concrètement, si un conflit intervient entre les deux signataires d’un smart contract, ces protocoles informatiques qui facilitent la vérification et l’exécution d’un contrat sur la blockchain, le processus peut s’enclencher. Les signataires font valoir leurs points de vue chacun leur tour par écrit. L’algorithme analyse alors ces positions et détermine si une des parties à violé ou non l’accord. Si tel est le cas, ce dernier est condamné à une amende qui est retenue sur le dépôt effectué lors de la signature du contrat.

Le déploiement des smart contracts s’accélère

Lors de sa présentation, le professeur Hitoshi Matsushima n’est pas vraiment rentré dans les détails sur ce dispositif mais il a précisé qu’il s’appuyait sur l’honnêteté globale des utilisateurs : « Il y a beaucoup de mathématiques compliquées impliquées dans les coulisses de ce tribunal numérique dont les utilisateurs finaux n’ont pas à se préoccuper. Il faut espérer qu’il y ait plus d’individus honnêtes que malhonnêtes, ce qui, heureusement, dans le monde réel semble être le cas, alors seuls ceux qui violent les accords ou fournissent de fausses informations seront punis. Les utilisateurs de bonne foi n’encourent que des coûts minimes avec l’utilisation d’un tel système. »

On l’aura compris, il reste encore bien du chemin avant l’utilisation d’un tribunal digital dans le monde réel. Mais petit à petit, l’utilisation de la blockchain et des smart contracts se normalise. Nous vous parlions notamment en début d’année de la nouvelle législation adoptée par l’état de l’Illinois. Le Blockchain Technology Act pourrait bien accélérer le déploiement de cette technologie aux États-Unis.