Des hackers vont mettre aux enchères de nombreux documents confidentiels appartenant à Lebron James, Nicki Minaj, et Mariah Carey

Des hackers prétendent avoir mis la main sur des documents confidentiels à propos des chanteuses américaines Nicki Minaj et Mariah Carey, ainsi que le basketteur Lebron James. Ces fichiers proviendraient d’un cabinet d’avocats. Toutefois, aujourd’hui la situation se complique puisque les hackers menacent de vendre aux enchères ces documents.

Le groupe REvil qui est derrière cette cyberattaque se dit prêt à divulguer ces documents le 1er juillet prochain à partir de 600 000 dollars. Dans l’annonce de cette vente aux enchères les hackers tease le contenu de ces documents en évoquant des histoires en lien avec de grosses sommes d’argent, de la manipulation sociale, des scandales sexuels, de la drogue ou encore de la trahison.

42 millions et on oublie tout

Toutefois, ces informations pourraient ne pas être entièrement vraies et serviraient principalement à aguicher les potentiels acheteurs. Brett Callow qui travaille pour la société Emsisoft s’est confié à The Register en évoquant : « Les hackers ont probablement au moins certaines des informations qu’ils prétendent avoir, mais elles peuvent être ou ne pas être aussi salaces qu’ils le disent. Les revendications et les scandales sexuels et politiques pourraient être totalement bidons et n’être faits que dans le but de créer une guerre des enchères. Avouons-le, vous ne pourriez pas demander le remboursement de votre argent s’il s’avérait que REvil avait fait une fausse déclaration. Vous pourriez demander, je suppose, mais vous n’auriez probablement pas beaucoup de chance. »

REvil laisse une chance à ces trois stars de récupérer ces documents confidentiels en dépensant 42 millions de dollars pour le lot complet. Si personne ne se manifeste d’ici la vente aux enchères, REvil lancera la vente et se dédouane de toutes utilisations du potentiel acheteur. D’autres grands noms pourraient prochainement être concernés de ce type de ventes quelques jours plus tard. En effet, Universal Studios, Bad Boy Records (label de Puff Daddy), ou encore MTV, seraient à leurs tours concernés par la même cyberattaque.