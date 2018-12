Des images piégées circulent sur Facebook pour accéder à vos paramètres

De nombreux médias ont reporté des images piégées qui circulent sur Facebook. Conçues pour vous inciter à cliquer dessus, elles installaient une application accédant à vos paramètres à votre insu sur Facebook.

Des images piégées trompeuses sur Facebook

Sur Facebook, certaines publications virales donnent envie d’en découvrir davantage. Utilisant des images accrocheuses et un titre attisant votre curiosité, ces images virales font tout pour vous donner envie de cliquer. Si elles sont partagées par un de vos contacts alors la tentation est encore plus grande d’en savoir davantage et de connaître ce qui ce cache derrière celles-ci. Ces publications virales renvoient généralement vers des sites bourrés de publicités ou vous incitant grandement à partager, vous aussi, la publication. Cette fois, une application s’installait sur vos pages Facebook.

Le principe de l’arnaque est assez simple. Vous voyez sur votre fil Facebook passer une image publiée par un de vos contacts. Il s’agit d’un dessin accrocheur accompagné d’un titre fédérateur. Cependant, cette image piégée est incomplète. Tout indique qu’il s’agit d’un dessin humoristique cependant, le fait que l’image soit coupée vous empêche de comprendre la blague.

Ces publications utilisent un titre fédérateur du genre : « A quoi ressemble la vie avant et après vos 30 ans » ou bien encore : « Hommes et femmes, nous sommes tellement différents ». Ces images piégées n’ont rien de coquin mais donnent terriblement envie de cliquer pour en savoir davantage. Et c’est là que le piège commence à se refermer.

Les images piégées qui permettent d’accéder à vos paramètres

Si vous cliquez sur l’image piégée, vous serez redirigé vers un site web dont l’adresse est : « S3.amazonaws.com ». Cependant, un fond gris et un Pop-up apparaissent, vous demandant si vous avez plus de 16 ans. Pensant qu’il s’agit d’une protection légale, vous cliquez pour indiquer que vous avez bien plus de 16 ans, tout en pensant que le contenu pourrait être un peu osé, mais pas pornographique car pas interdit au plus de 18 ans. C’est là que le piège s’est refermé.

Le bouton contient en fait un bout de code HTML donnant accès à vos paramètres de publication à une application tierce. Aussitôt le post en question est publié sur votre fil Facebook et vous répandez, vous aussi et à votre insu, l’image piégée.

Comment réagir si vous êtes victime de ce piège ?

Si vous êtes tombé dans le panneau de ces images piégées, pas de panique, vous pouvez suivre la procédure suivante. Tout d’abord supprimez manuellement la publication. Prenez contact avec vos amis qui ont partagé l’image piégée pour les avertir. Finalement, rendez vous dans Paramètres/Sécurité/ App et sites web. Vous y trouverez l’application tierce que vous avez autorisée à votre insu à accéder à vos paramètres et révoquez lui ce droit en la supprimant. Le tour est joué.

Notez toutefois que les images piégées ont depuis été retirées et redirige vers l’adresse d’un service Amazon. Facebook a indiqué : « Nous avons reçu des signalements d’un lien qui pouvait poster sur les murs des utilisateurs lorsqu’ils cliquaient dessus, sans leur consentement. Après enquête, nous avons supprimé tous les liens et les posts contenant ces liens, afin d’en arrêter la diffusion. L’incident est désormais résolu. Aucune donnée d’utilisateur n’a été partagée, car la seule action était de poster ce même lien sur les murs des utilisateurs ».

Quoi qu’ils en soit, il convient de rester vigilant, car la viralité de l’attaque donnera forcément envie aux pirates de recommencer rapidement.