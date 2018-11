Des remakes en 4K pour la saga Command & Conquer

Command & Conquer bientôt de retour en 4K !

Parallèlement à l’épisode mobile Rivals, attendu pour le 4 décembre, Electronic Arts a confirmé tout récemment le développement de deux remakes concernant la saga Command & Conquer. En effet, ce STR star des années 90 (sur PC et consoles) va donc signer son grand retour bientôt, avec le retour aux commande de Petroglyph Games, un studio composé d’anciens de chez Westwood (le studio à l’origine du jeu).

Ces derniers vont donc devoir remettre au goût du jour deux épisodes de la célèbre saga, à savoir Tiberian Dawn et le très populaire Alerte Rouge. Deux jeux parus entre 1994 et 1996, et qui vont donc avoir droit à une resucée 4K. Electronic Arts précise que ces deux « nouveaux » épisodes contiendront toutes les extensions de l’époque, et ne devraient donc pas proposer la moindre micro-transaction. Rappelons qu’un autre STR de l’époque, Age of Empires, a lui aussi connu les joies du remake 4K récemment.

Pour la petite histoire, EA promet un feeling respecté, grâce aux anciens de Westwood à la manoeuvre, mais aussi de Franck Klepacki, programmeur, mais aussi directeur audio des titres en question. A noter toutefois que le géant américain a confirmé que le développement des deux titres en question n’avait pas encore commencé, et il faudra donc certainement attendre de longs mois avant de pouvoir découvrir quelques chose de plus concret qu’une simple note d’intention.

Reste à savoir maintenant sur quels supports seront disponibles ces remakes de Command & Conquer, puisque si le jeu arrivera logiquement sur PC, il pourra également être décliné sur nos consoles, qui acceptent le tandem souris/clavier, indispensable pour profiter pleinement de ce genre STR. Au passage, l’annonce d’Electronic Arts a également permis de raviver la flamme chez certains fans, et par conséquent, de mettre un peu de lumière sur Command & Conquer Rivals, l’opus mobile qui arrive le mois prochain, et qui avait été accueilli très (très) froidement lors du dernier E3.