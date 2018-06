Des revenus records pour la branche Accessoires d’Apple

La branche « Autres produits » d’Apple affiche des résultats sans précédents.

Apple affiche un chiffre record pour les revenus de sa branche « Autres produits ». Mais quels sont-ils exactement ?

Vieille branche

Alors que les revenus de la branche iPhone stagnent, Apple peut se féliciter des ventes records dans sa branche « Autres produits ». Apple possède une branche d’activité pour chaque grande catégorie de produits quelle commercialise. Il existe ainsi une branche iPhone, une branche Mac, une branche iPad… Mais qu’en est-il de cette branche intitulée « Autres produits » ? A vrai dire, Apple a toujours entretenu le mystère autour de cette activité et beaucoup s’accordent à dire qu’ils s’agit de la branche qui inclut l’Apple Watch, l’Apple TV, les AirPods et autres accessoires vendus par la marque. On pense ici aux différents périphériques et adaptateurs vendus à prix d’or par la marque. Néanmoins, il semblerait que cela ne s’arrête pas là.

La Pomme ne tombe jamais loin de l’arbre

Sorti tout récemment sur le marché français, le HomePod – l’enceinte connectée d’Apple – est le candidat idéal à ranger dans la branche « Autres produits ». En effet, le dernier produit d’Apple est encore relativement discret dans les paniers des consommateurs. À ce titre, la firme de Cupertino pourrait être tenté de noyer les chiffres de ventes de son HomePod dans l’océan de chiffres de sa branche mystère. Une division dont les excellents revenus semblent être essentiellement dû aux ventes de l’Apple TV 4K et des AirPods. Apple compte d’ailleurs capitaliser là-dessus et prévoit, pour l’année prochaine, une version haut-de-gamme des ses écouteurs sans-fil. Une nouvelle version qui devrait arriver dans la foulée d’une mise à jour hardware de l’HomePod. Des rumeurs circulent également sur la sortie d’un casque audio griffé Apple. Une bonne nouvelle pour les fans de la première heure.

Depuis sa sortie en 2007, les ventes d’iPhones ont totalement cannibalisé les ventes d’iPod, et Apple n’a, dès lors, plus sorti de produits musicaux. L’arrivée sur le marché d’une enceinte connectée, d’une paire d’écouteurs sans fil haut-de-gamme ainsi que d’un casque audio est donc une bonne nouvelle pour ce public si cher à la marque.

Source