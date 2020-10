Des soucis de batterie sur votre iPhone depuis iOS 14 ? Apple a (peut-être) la solution…

Certains en ont déjà fait la douloureuse expérience, ce n’est pas la première fois qu’Apple publie une mise à jour d’iOS qui flingue les performances de certains iPhone. Pas de miracle avec le récent iOS 14, avec lequel certains détenteurs d’iPhone ont vu l’endurance de leur smartphone baisser de manière plus ou moins significative. Via sa page Support, Apple a toutefois tenu à proposer une « solution » à ceux qui rencontrent des soucis avec iOS 14.

Un souci avec iOS 14 ? Réinitialisez votre iPhone !

En effet, outre ce problème de drainage de batterie, clairement affiché par Apple dans la liste des soucis possiblement rencontrés par certains utilisateurs sous iOS 14, le géant américain évoque également les dysfonctionnements possibles entre l’iPhone (sous iOS 14) et l’Apple Watch (sous watchOS 7.0). A cela s’ajoutent certains utilisateurs qui n’ont plus accès à leurs données dans les applications de santé et de sport.

Ainsi, sur une page dédiée, Apple explique qu’il est possible de retrouver un fonctionnement « normal », en effectuant certaines manipulations. La firme de Cupertino indique notamment qu’il faut commencer par déconnecter l’iPhone et l’Apple Watch. Ensuite, il faut effectuer une sauvegarde complète de l’iPhone sur iCloud. Pourquoi ? Car il va falloir ensuite procéder à une restauration totale du smartphone, ce qui effacera toutes les données enregistrées.

En effet, la solution proposée par Apple consiste à effectuer un reboot complet de l’iPhone, avant de récupérer les données via la sauvegarde précédemment effectuée sur iCloud. Dès lors, il faudra appairer à nouveau l’Apple Watch, et les soucis « pourraient » alors n’être qu’un mauvais souvenir. Une autre solution consiste à attendre sagement la disponibilité d’une mise à jour d’iOS, en conservant toujours un câble de recharge à proximité pour éviter toute mauvaise surprise côté autonomie.

