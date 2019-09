Sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, la présence d’un badge « vérifié » est devenue une sorte de marqueur social. Mais en réalité, ce badge permet surtout d’indiquer aux internautes qu’il s’agit bien de la chaîne, de la page ou du compte qu’ils souhaitent visiter, et non d’un usurpateur.

Malheureusement, sur YouTube, certaines chaînes vont perdre leurs badges à cause d’une mise à jour de la politique de la plateforme pour l’octroi de ces marqueurs.

« Lorsque les internautes visitent YouTube, il est important qu’ils sachent que la chaîne qu’ils regardent est la présence officielle du créateur, de l’artiste, de la personnalité publique ou de la société représentée. Gardant cela à l’esprit, nous annonçons les modifications à venir à notre programme de vérification des chaînes à partir de la fin octobre », lit-on dans un billet de blog.

En plus d’un changement de design, YouTube a également revu ses critères d’éligibilité pour obtenir ces badges.

Actuellement, pour qu’une chaîne soit vérifiée par YouTube, il suffit que celle-ci compte 100 000 abonnés. Mais d’après la plateforme, ce système ne convient plus à la taille actuelle de YouTube.

Ainsi, une chaîne devra maintenant prouver son authenticité pour avoir le fameux badge. En substance, YouTube s’assurera que celle-ci appartient bien à la personne, l’artiste, le personnage public ou l’entreprise à représenter.

Mais ce n’est pas tout. YouTube va également tenir compte de l’importance. « Cette chaîne représente-t-elle un créateur, un artiste, une personnalité publique ou une entreprise bien connue ou très recherchée ? Cette chaîne est-elle largement reconnue en dehors de YouTube et a-t-elle une forte présence en ligne ? Est-ce une chaîne populaire qui porte un nom très similaire à de nombreuses autres chaînes ? » Voilà les questions que YouTube pourra se poser avant de donner le badge « vérifié » à une chaîne.

Une purge ?

Bien évidemment, avec ces nouveaux critères, certaines chaînes YouTube qui sont actuellement vérifiées vont perdre le badge une fois que la nouvelle politique entrera en vigueur.

Et comme le rapporte Business Insider, la plateforme a déjà commencé à prévenir les personnes concernées. « Votre chaîne ne répond plus aux critères de vérification », lit-on dans l’e-mail envoyé par YouTube aux créateurs qui vont perdre leurs badges. « Nous sommes conscients que cela peut être décevant, mais nous pensons que ces mises à jour rendront la vérification des chaînes plus cohérente pour les utilisateurs et les créateurs de YouTube. »

Néanmoins, si une chaîne a reçu cet e-mail, elle pourra encore faire appel à la décision.